Paty Navidad aclara que lo suyo fue 'neumonía' y por qué no fue intubada

Paty Navidad reapareció en televisión en el programa “Al Extremo”, en el que compartió los detalles de su hospitalización “por neumonía”, según especificó, negando con ello que fuera diagnosticada con Covid-19.

En breves fragmentos de la entrevista, que circularon e hicieron tendencia el nombre de la actriz en redes sociales, Paty Navidad aclaró que:

“En ningún momento he dicho que el coronavirus no exista. Al contrario, he dicho que el coronavirus ha existido toda la vida, virus, bacterias, parásitos y más… es más, tenemos que convivir con ellos”, señaló para las cámaras del programa.

En su opinión, las personas deben convivir con este tipo de partículas que generan enfermedades, para que el sistema inmunológico pueda generar defensas.

Respecto a todo lo que se dijo sobre su hospitalización, aclaró que en el parte médico aparece que fue diagnosticada con neumonía y confirmó que al llegar al nosocomio con baja oxigenación le recomendaron la intubación:

“Cuando llegué dijeron: ‘Viene gravísima, hay que intubarla’, pero yo dije: ‘No, pero si agarro la calceta y me salgo ahora mismo. A mí no me vas a intubar’ (…) Y lo digo porque hay muchos casos en los que se intuban a las personas llegando a un hospital sin antes checar, revisar y todo y hay veces en que no es necesario”.

Considera que, de haber sido intubada, “no te la estaría contando”. Además, negó que haya estado al borde de la muerte o que en algún momento los síntomas del Covid, como fiebre y tos se desarrollaran, aunque sí presentó problemas para respirar que consideró "normal".

Paty Navidad, como se recordará es uno de los contagios que se dieron durante las grabaciones de "MasterChef Celebrity"