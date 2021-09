Paty Navidad asegura que no se vacunará contra el Covid-19

Luego de que enfermó la actriz, producción de "MasterChef Celebrity" aseguró que Paty siguió protocolos contra Covid, pese a no creer en la enfermedad.

CIUDAD DE MÉXICO.— Paty Navidad a pesar de haber enfermado y sufrir las complicaciones del Covid-19, insiste en que no se vacunará.

La actriz tuvo un severo contagio durante las grabaciones de "MasterChef Celebrity"México, situación que la llevó al hospital, debido a su baja oxigenación.

En su reaparición en la televisión mexicana, Patricia Navidad en entrevista con el programa "Al Extremo", habló de cómo se siente tras haber sido hospitalizada por Covid-19. La actriz de "La fea más bella" también desmintió todos los rumores entorno a su salud, asegurando que era mentira que tenía un tumor y que no estuvo cerca de la muerte.

De viva voz, Paty confesó que sí llegó muy mal al hospital y los doctores le señalaron que era necesario intubarla, pero ella se negó. La oriunda de Sinaloa aprovechó las cámaras para reiterar que "nunca ha dicho que el covid no existe".

La actriz indicó que es responsable de todas sus decisiones y las consecuencias y de todo lo que decide hacer, por ello esta segura que "el mismo derecho tienen los que eligen vacunarse, que los que 'elegimos no vacunarnos'".

Paty finalizó reiterando que no le afectan las críticas, pues es su opinión personal y así como las de los demás deben respetar. Pero recordemos que la actriz ha generado polémica por recalcar en numerosas ocasiones que no creen en el virus letal y mucho menos en las vacunas para combatir las muertes causadas por el virus del SARS-CoV-2 (Covid-19).

También podría interesarte: Paty Navidad aclara que lo suyo fue 'neumonía' y por qué no fue intubada

Por su parte, Sandra Smester, Directora General de Contenidos y distribución de TV Azteca, declaró que conoce desde hace muchos años a Paty Navidad y que aunque ella tiene sus opiniones sobre la pandemia y sus dichos son muy polémicos, en el set del programa en el que convive con más celebridades ha respetado todos los lineamientos.

"Eso es mentira (que no haya respetado los protocolos de salud), entró alguien, tomó una foto en lo que estaba ella grabando [...] No es que se infectaron porque no tomaron protocolos, Paty durante todo el tiempo que grabó, siguió los protocolos, hacía su test todos los días, y tomó todas las precauciones que se debieron tomar", indicó la directora.

También podría interesarte: Paty Navidad se recupera del Covid-19 en su casa