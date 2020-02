MÉXICO.— La actriz de telenovelas Paty Navidad, volvió a retomar en sus redes sociales el tema del coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, comentó sobre la noticia de la reciente llegada del virus a México.

En su mensaje, asegura que no debemos alarmarnos y porque esta enfermedad es solo un "método utilizado por los gobiernos del mundo para infundir miedo en la población".

Vibremos en frecuencias altas de amor, no caigamos en pánico, no tengamos miedo, no les demos de comer a los Arcontes que se alimentan de nuestras energías negativas. El COVID-19 “Coronavirus-México” llegó a mi tierra, en Culiacán lo derrotaremos con alegría y buen humor. Salud!!