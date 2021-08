Paty Navidad: hospitalizada y sería intubada por complicaciones del Covid

Este martes 10 de agosto se dio a conocer que Paty Navidad fue hospitalizada debido a complicaciones por el Covid-19, enfermedad que contrajo hace unos días durante las grabaciones del reality "MasterChef Celebrity".

Según información de varios medios capitalinos y las redes sociales, durante la madrugada de este martes se ingresó a la actriz en un hospital de Ciudad de México debido al deterioro de su salud.

De acuerdo con la revista "TV Notas", una fuente cercana a la artista confirmó que una unidad de ERUM fue por ella a su domicilio para ser trasladarla a un nosocomio.

Al parecer, según la fuente, la salud de Paty Navidad es muy delicada debido a que ya necesitaba intubación para apoyar su respiración.

Hace solo unos días Paty Navidad informó en sus redes sociales que dio positivo a una prueba PCR a la que se sometió, aunque declaró estar completamente sana.

Es más, fiel a su manera de pensar, arremetió contra este tipo de pruebas al escribir: ''¡No al nuevo orden mundial dictatorial y tiránico! ¡No al miedo, no a la manipulación y no a la mentira! Estoy completamente sana''.