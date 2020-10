Paty Navidad le manda buena vibra a Trump y asegura que todo es un plan

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La actriz y cantante Patricia Navidad está segura de que Donald Trump superará el coronavirus y regresará fortalecido.

En su cuenta de Twitter ha compartido varios mensajes positivos en los que desea que el presidente de Estados Unidos mejore pronto de la enfermedad. Navidad, que ha mostrado en repetidas ocasiones su simpatía por Trump, responde a todos aquellos que han “celebrado” que el mandatario estadounidense esté contagiado de Covid-19.

“No se emocionen adoradores del virus socialista-comunista-marxista-progresista. Todo estará bien con @realDonaldTrump y @FLOTUS y pronto regresarán fortalecidos, primero Dios“, se puede leer en su mensaje.

"Plan para imponer miedo"

También pide no hacer escándalo con la noticia, pues “el pobre virus de gripe” morirá pronto. “No hagan tanto escándalo por el diagnóstico positivo de @realDonaldTrump por Covid-19, el pobre virus de gripe morirá rápido con #DioxidoDeCloro (CDS, MMS). Es parte del plan para imponer miedo y debilitar a oponentes, pero donde existe fe y amor no hay miedo a nada ni a nadie.”

"Trump es fuerte"

La actriz mexicana asegura que Trump es un hombre fuerte que no le tiene temor a nada, lo califica de un gran líder, y por eso, dice, se librará pronto del coronavirus.

“Aquí está el video de Trump saliendo de la Casa Blanca y abordando al Marine One para dirigirse al hospital Walter Reed. No habló con los periodistas, tampoco se le ve afligido. NO HAY MIEDO, #Trump2020.”

Un virus "selectivo"

Según Navidad, el virus es “selectivo y egoísta“, pero en el caso del presidente estadounidense se “topó con pared“, porque él es un hombre valiente.

“Para los que están felices porque @realDonaldTrump dio positivo a COVID-19, no olviden que el virus ha demostrado ser selectivo y egoísta, no se queda donde no lo convierten en protagonista o no le temen, aquí se topó con pared, con un poco de #CDS, agua y jabón desaparecerá.”