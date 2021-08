Paty Navidad reapareció en redes sociales y sorprendió a todos al reconocer, finalmente, la existencia del Covid-19.

La actriz, quien fue hospitalizada de emergencia tras sufrir complicaciones del coronavirus, publicó un corto comunicado en su nueva cuenta de Instagram, en la que admitió contraer la enfermedad.

Ya más recuperada del #Covid19 la actriz PATY NAVIDAD reconoce finalmente la existencia de este virus, e invita a todos a cuidarse mucho... NO QUE NO!! pic.twitter.com/Mz5ECGoc72 — Doña Carmelita (@CarLon_2020) August 16, 2021

“Gracias por sus oraciones, vamos saliendo de esta enfermedad”, escribió la actriz. “Mi salud va mejorando, cuídese mucho que sí existe este virus y por la mala me tocó comprobarlo”.

Paty Navidad, firme opositora del Covid-19

Desde principios de la pandemia, Paty Navidad dejó de ser recordada por sus proyectos artísticos, y ganó fama por sus polémicas declaraciones en contra de la vacuna del Covid, citó Vox Populi Noticias.

Estas polémicas resucitaron luego de que declaró, por medio de una publicación en Instagram, que no se vacunaría contra el coronavirus, lo no fue un requisito para que integrara “MasterChef Celebrity México”.

Paty Navidad reconoce que el COVID-19 si existe, "por la mala me tocó comprobarlo" dice, ya va saliendo, esperemos su pronta recuperación. pic.twitter.com/B3mQLoT9e7 — 💎Arq.CHAIRO💎 (@JORGEMA05532111) August 16, 2021

Paty Navidad lo vive en carne propia

“No me he vacunado con ‘la vacuna Covid-19’, ni me vacunaré. ‘la vacuna’ es un derecho, no una obligación y también es un experimento del que nadie se hace responsable”, destacó entonces.

Sin embargo, como informó Grupo Megamedia, Paty Navidad se contagió del virus y estuvo varios días hospitalizada y, según información, en estado grave.

Te puede interesar: Revelan cuándo podría volverá Paty Navidad a MasterChef Celebrity