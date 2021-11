Paty Navidad reitera que no tuvo Covid, sino "una doble neumonía"

La actriz reconoció que estuvo muy grave, pero aseguró que jamás enfermó de Covid-19.

CIUDAD DE MÉXICO.— Patricia Navidad volvió a desatar la crítica tras reiterar que nunca tuvo Covid-19. La actriz quien ha sido contundente al negar la existencia del coronavirus (Covid-19) admitió que fue hospitalizada y fue reportada como en estado grave, pero no por haberse contagiado del virus mortal que se esparció entre los participantes del programa "MasterChef Celebrity" de Azteca.

"Nunca tuve Covid"

Durante su paso por la alfombra roja de los "Premios de la Radio", organizado por Azteca, Paty Navidad señaló que cuando estuvo hospitalizada se "dijeron muchas cosas" entre ellas que enfermó de Covid, pero que explicó que esto no fue así, ya que terminó en un nosocomio "por un problema de oxigenación"

"La verdad es que se dijeron muchas cosas que ni al caso. Todo lo viví desde el hospital porque sí llegué al hospital por un problema de oxigenación" puntualizó la actriz de "La Fea más Bella".

La sinaloense también aseguró que nunca tuvo síntomas y que en realidad los medicamentos le provocó una severa "hinchazón":

"Yo nunca tuve síntomas, excepto el día 15. Lo malo lo pasé dentro del hospital porque me pusieron litros de esteroides y de cortisona que todavía me traen hinchadísima. Además, me sacaban cuatro o cinco tubos de sangre todos los días, entonces, sí salí de ahí muy débil", explicó Paty

Paty confirma que tuvo "una doble neumonía"

Aunque la actriz aceptó haber estado grave, reiteró que lo que ella tenía era una doble neumonía y no coronavirus como varios medios de comunicación afirmaron. Asimismo aseveró que no estaba dispuesta a recibir oxigenación suplementaria si hubiera sido necesario.



"Los doctores me decían que estaba muriendo y que tenía doble neumonía, y me quise salir dos veces porque era mentira, el primer lugar porque yo no era para estar en terapia intensiva con 25 cables en cada caso. Si hubiera permitido que me intubaran, sin ser necesario, posiblemente no estaría aquí, como ha sucedido a muchísimas personas, también de mi misma familia desgraciadamente", manifestó de manera contundente.

Paty Navidad sigue firme en su decisión de no vacunarse

En la gala de premiación, Patricia Navidad declaró que sigue firme en cuanto a su decisión de no vacunarse contra el virus SARS-CoV-2 e indicó que estaba segura que varios de los invitados al evento tampoco estaban inoculados.

"Te aseguro que más de la mitad de la gente aquí no está vacunada, pero dice que sí para que no los estén molestando, como me han molestado a mí, pero no me voy a vacunar porque soy una mujer fuerte [...] Todo lo que se ha dicho de mí y mira: aquí estoy. Mi sistema inmunológico es fuerte, soy sana, hago ejercicio" expresó la actriz.

Vale la pena señala que muchos invitados a la premiación socializaron sin usar cubrebocas.

