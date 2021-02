Pau Donés a corazón abierto en ''Eso que tú me das''

ESPAÑA.- En 2025 le diagnosticaron a Pau Donés un cáncer de colon. En apenas 20 días, unas pequeñas molestias dieron paso a una operación de urgencia. Entonces comenzó una prórroga de cinco años.

En ese tiempo publicó dos discos, se fue de gira y regresó a sus raíces –situadas en un rincón desconocido del Valle de Arán– junto a sus seres queridos. Además quiso mostrar la cara más oculta de una enfermedad que afectará a uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres, según la Sociedad Española de Oncología Médica.

Días antes de morir, el artista concedía su última entrevista a Jordi Évole.

''Quería hablar con alguien, dar la imagen de las personas corrientes. Necesitaba explicar mis cosas sin entrar en la frivolidad artística. Quiero que quede un testigo real de lo que soy'', explica Donés en los primeros minutos de ''Eso que tú me das'', la última entrevista que concedió.

Los primeros minutos de la cinta no son fáciles de visualizar. Su voz está mermada, una sonda atraviesa su nariz y está extremadamente delgado.

Donés no temía a la muerte. Se enfrentó a ella cuando perdió a su madre con 16 años. ''Se suicidó cuando era un crío y me prepararon para eso siendo muy joven'', apunta ante la cámara.

Las preguntas de Évole son cortas, las respuestas extensas y cargadas de anécdotas. Entre cuestiones trascendentales sobre lo vivido, se cuelan risas y un guiño al pasado: ''¿Entonces 'Depende' y 'Bonito' son la misma canción?''. A lo que Pau responde, otra vez: ''Pues como 'Salvados' y 'Lo de Évole'''.

Jarabe de Palo

El cantante, después de varios intentos, alcanzó la fama con Jarabe de Palo. Llegó tras un viaje a Cuba, donde compuso su primer éxito: 'La Flaca' (1996). Un año después, y gracias a un anuncio, esta canción era tarareada por millones de personas. Tras ese éxito, el catalán siguió trabajando para demostrar que no eran grupo de un solo éxito. De ese afán nació 'Depende'.

Jarabe de Palo, con Donés al frente, colaboró con Ketama, Antonio Vega y Celia Cruz, entre otros. Acumuló hasta seis candidaturas a Mejor álbum en los Grammy Latinos, y se rodeó de los mejores.

Hubo muchos momentos que le marcaron como artista, como aquella vez que cantó 'Guantanamera' con Celia Cruz y Pavarotti en el festival Pavarotti & Friends. Y otros tantos que a cualquiera le habrían hecho plantearse su vocación, pero él prefirió no hablar de ello.

''No me gusta la gente que no respeta el arte de la música'', dice. Le hubiera gustado una última gira, solo cinco conciertos en grandes ciudades, y poder llegar a los 70 y tantos años, «pero ahora me conformaría solo con llegar al otoño».

Entre montañas

Perdido en el Valle de Arán, el músico estuvo acompañado de su familia. Su padre, sus cuatro hermanos, su expareja y su hija de 15 años son algunos de los presentes en esos días, hasta su muerte el pasado 9 de junio, y fueron testigos de la charla.

''Es una de esas entrevistas que va sin manual de instrucciones, ni para el que la hace ni para quien la contesta'', confiesa Évole en la presentación de un documental cuya recaudación, la correspondiente a los productores, se ha destinado a la investigación contra el cáncer.

Donés quería hablar de la vida y no de la muerte, aunque esta se cuela en la conversación. ''Pau mostró algo que muchos se empeñan en ocultar'', apuntó el periodista. ''Él siempre quiso desestigmatizar esta fase, la última'', añadió Évole, quien también agradeció al resto de personal sanitario el apoyo y la ayuda prestada al músico en ese viaje de cinco años.

En ''Eso que tú me das'' también hay momentos para la música, para reivindicar a los nombres que le inspiraron e influyeron.