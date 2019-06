Paul Ruud participará en la nueva película de “Ghostbusters”

Los Ángeles.— El actor Paul Ruud, tras interpretar a Ant-Man en las cintas de Marvel Studios, ha cerrado su fichaje con la nueva película de “Ghostbusters” que prepara el realizador Jason Reitman, informó Variety.

Además, la cuenta oficial en Twitter de esta película publicó un vídeo en el que salía Ruud confirmando su incorporación a una saga de la que se declaró fan.

El actor estadounidense compartirá créditos con Finn Wolfhard, muy popular por la serie “Stranger Things”, y Carrie Coon, conocida por las producciones televisivas “Fargo” y “The Leftovers”.

Pese a que todavía no se sabe exactamente la trama de este filme, fuentes de Variety señalaron que, estará relacionada con una madre soltera y su familia, aunque aún no está claro el vínculo de ellos con el equipo de cazafantasmas.

Escrita por Reitman junto a Gil Kenan, esta cinta dará continuación a la historia de “Ghostbusters” (1984) y “Ghostbusters II” (1989) y no tendrá relación con el “remake” femenino “Ghostbusters” (2016).

Look who accepted the call. #GB20 pic.twitter.com/QwYSiw5pBq