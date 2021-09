Paul Stanley y el ''Burro'' Van Rankin: el detrás de la 'golpiza' entre ambos

Paul Stanley sacudió las redes sociales el fin de semana, luego de publicar un vídeo en el que se le ve visiblemente golpeado, acusando al “Burro” Van Rankin de ser el culpable de los moretones en su cara.

“Me pegaron, amigos. Me pegaron, ahí viene el señor loco que me pegó. ‘¡Ya no me pegue, señor! ¡Ya no me pegue!’”, se escucha decir al conductor de televisión en el vídeo que él mismo compartió en Instagram.