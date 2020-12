Paula Levy asegura que su abuela Talina Fernández la corrió de su casa

Paula Levy, hija menor de Mariana Levy, diera a conocer que su abuela Talina Fernández la corrió de su casa.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, la joven compartió que actualmente se encuentra en casa de una tía.

"No tengo casa, soy homeless (una persona sin hogar), vivo donde pueda pasar la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé por qué. ¿Neta qué hago de mi vida?", dijo.

Posteriormente le preguntaron por su abuela y la razón por la que ya no vive con ella.

"(Mi abuela) está en su casa, de la cual me corrió. No le digan a TvNotas, pero me corrió", explicó. "Me corrió por bien portada".

Pide que Ana Bárbara la adopte

Asimismo, no perdió la oportunidad de pedirle a sus seguidores que se comunicaran con Ana Bárbara para que "la adopte".

"Pues, díganle que me invite. Es más, todos lo que están en este live van a ir al último post de Ana Bárbara y todos vamos a comentar así de 'Invita a Paula a vivir a tu casa' hasta que les pausé masivo. (…) O sea, un comentario por minuto, neta con 70 personas, en dos meses estoy viviendo en Los Ángeles", aseguró.

Durante la grabación la joven contó que tiene problemas de insomnio y adicción al tabaco; por lo que pidió consejos para poder salir de su problema.