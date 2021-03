Paulina Goto se refugia en la música

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).— Para Paulina Goto, 2020 fue uno de los años más complicados de su vida, pues además de padecer por la pandemia de coronavirus, sufrió pérdidas familiares muy importantes, una de ellas la de su padre.

Ante el cierre de teatros y pocos proyectos en televisión o cine, Paulina se refugió en la música como una vía en la que podía exorcizar su dolor, crear, sanar y continuar con su vida, así nacieron temas como “Lero lero”, “Siempre” y “Me enamoré”, que además le hicieron adentrarse de lleno en una de sus facetas preferidas, la de cantante.

“La gente me ubica como actriz porque así la vida me lo ha presentado, pero a mí la música me mueve, creo que en el mismo nivel que actuar, lo amo igual, la música siempre ha estado para mí en los momentos más importantes y me ha ayudado a estar bien. El año pasado perdí a dos importantes personas para mí y la música me ayudó a estar bien, a sobrellevar esos difíciles momentos, me puse a escribir y a dejar todos mis sentimientos en el papel”, comentó.

Además de ser ese lugar en el que ha podido sanar, Paulina ha experimentado tanto con sonidos, como con letras y también con otros artistas como Pilo Gómez, Pablo Dazán y ahora con el regiomontano Caztro con el tema “Quedito”.

“La música me ha dado esa libertad de probar cosas distintas y poder hacer mancuerna con personas como Caztro, quien aunque es muy joven es muy talentoso y eso se puede ver en su música, la verdad es que fue una muy buena experiencia y espero que la pandemia pueda dejarnos estar de nuevo en los escenarios para que podamos cantarla en vivo para los fans”, comentó la artista.

Así como a ella, de alguna manera la música la ha salvado de la tristeza, la actriz espera que eso mismo suceda con quien escuche este tema, pues está consciente de que en un mundo tan convulso como el actual, el entretenimiento es la salvación contra la depresión.

“Para mí el arte siempre ha sido importante y creo que en esta pandemia nos hemos dado cuenta de que el entretenimiento nos ha salvado a todos de alguna forma, yo pasé el confinamiento encerrada viendo Netflix, escuchando música y escribiendo. La música que hago, la realizo porque me gusta y espero que contribuya a la felicidad de muchas personas más”, añadió.

De un vistazo

Buenos amigos

Caztro y Paulina Goto se hicieron amigos en redes sociales y se conocieron en persona cuando grabaron el vídeo de “Quedito” y han hecho una buena mancuerna.