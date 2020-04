Paulina Rubio hace un live en el que "canta" sus mejores temas; se burlan de ella

MÉXICO.— La cantante Paulina Rubio se une a los cantantes que han hecho un "live" a través de Instagram para animar a las personas que están en la cuarentena.

Sin embargo, la "Chica Dorada" ha sido criticada por dicha presentación en la que usuarios se han burlado de su modo de cantar, el rostro que luce, y actitudes que tiene, como la extraña forma de tocarse la nariz.

Paulina Rubio hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, en la que además de cantar algunos de sus éxitos.

También mando sus mejores deseos a todos sus fans y personas en el mundo que sufren ante la pandemia de COVID-19.

Pese a la buena acción de Paulina, internautas se dedicaron a criticar la actuación de la "Chica Dorada".

Paulina Rubio me representa cuando estoy en mi casa creyéndome cantante... pic.twitter.com/VjNdPrL7GU

Algunos por su forma de cantar tan peculiar, mientras que otros no podían dejar de ver el maquillaje tan extraño que tenía.

Pero muchos hicieron hincapié en las acciones de Paulina, pues en varias ocasiones tocaba su nariz de modo extraño, como si algo le molestará o tuviera dificultad para respirar.- Con información de redes sociales.

Paulina Rubio no naciste para cantar, es una canción tuya, no puede haber algo más facil que una canción tuya y te estabas ahogando cuando estabas sentada, ¿Puedo pedir una cámara? ¿Se puede pedir una cámara? ¡Quiero pedir a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella! pic.twitter.com/kAgW4TsEri