Paulina Rubio, sin dinero y problemas con su expareja

Paulina Rubio atraviesa por una mala racha profesional y personal, fuentes aseguran que la cantante no tiene dinero, sus giras ya no tienen la misma respuesta y tiene enfrentamientos con su expareja.

La llamada “Chica Dorada” no ha colocado un éxito fuerte en los últimos años, tampoco ha lanzando disco y sus sencillos no han funcionado como se esperaba, pese a que la artista cuenta con miles de seguidores en las redes sociales.

De acuerdo con fuentes consultadas, Paulina Rubio ya no cuenta con una casa discográfica, motivo por el cual no ha lanzado un nuevo material. Tampoco cuenta con una empresa nacional que quiera apoyar sus giras, ya que sus shows no se llenan.

Sin embargo, la cantante anunció una gira por varias ciudades de Estados Unidos con “El Deseo Tour”, la cual incluirá Los Ángeles, Miami, entre otras plazas. El anuncio fue bien recibido por sus fans, incluso de otros países como Brasil que piden la presencia de la artista.

Sugerencias para sus shows

Los comentarios en la cuenta oficial de Instagram de la cantante hacen énfasis en que debe renovar por completo su show, incluir más éxitos y dialogar más con el público. La Chica Dorada ha sido criticada por tomar poses de diva en sus shows.

En conflicto con Bazúa

En el plano personal, la situación es complicada, Gerardo Bazúa, expareja de la cantante, se queja de que la artista no le permite ver a su hijo e incluso difundió un vídeo para mostrar que él si está interesado en ver a su hijo.

La cantante compartió hace unos días una fotografía con sus hijos Nicolás, que procreó con Nicolás Vallejo “Collate”, y Eros, con Gerardo Bazúa, disfrutando de un lugar junto con su madre, la actriz Susana Dosamantes.