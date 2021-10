Paulina Rubio tomó terapia

La meditación se vuelve aliada de Paulina Rubio

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Paulina Rubio se sinceró ante su público y aceptó que en la pandemia tocó fondo, pero finalmente logró recuperarse del estrés y la ansiedad.

En entrevista con el programa “Primer Impacto”, la cantante reconoció que fue duro experimentar esos momentos en su vida.

“Al estar en tu propia burbuja con una pandemia, sentirte aislada, lejos de los escenarios, salieron cosas verdaderas en mí que necesitaba, (como) estar con mi familia, no maquillarme, no calzarme. He descubierto que la no perfección es superimportante para vivir y estar en paz conmigo”.

“La Chica Dorada” añadió que la crisis sanitaria le llevó a pedir ayuda profesional, pues en medio de sus problemas sintió que se le “cruzaron los cables” y que las críticas y el sentirse juzgada terminaron por afectarle, aunque se refugió en gente que quiere su bien.

Estabilidad emocional

“He logrado mantener esta estabilidad con la meditación y con muchos amigos y amigas, y también con ayuda profesional. Tienes que pedir ayuda profesional en algún momento, cuando se te están ‘cruzando tus cables’”.

“La pandemia me puso muy claro por qué estoy aquí y me siento superviviente, entonces me sentía muy estúpida”, dijo la intérprete de “Ni una sola palabra”.