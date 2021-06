''Paw Patrol: La película'' lanza su primer tráiler y fecha de estreno

Paramount Pictures lanzó este jueves el primer tráiler de la película de “Paw Patrol” (Patrulla Canina), que llegará a la gran pantalla el 20 de agosto próximo, con las voces originales en inglés y español.

En esta nueva aventura, Chase, Rocky, Suma, Sky, Rubble y Marshall responden al llamado de “Liberty”, una valiente y decidida perrita salchicha que busca la ayuda de la Patrulla Canina para enfrentar al malvado alcalde Humdinge, quien planea destruir a “Ciudad Aventura”, vecina de Bahía Aventura, hogar de los cachorros.

Así, con nuevas armas y equipo de rescate, así como un nuevo cuartel general; los valientes cachorros buscan ayudar a los ciudadanos, demostrando que “no hay trabajo difícil para un Paw Patrol”.

Cabe destacar que los cachorros no actuarán solos, pues serán liderados por su jefe Ryder. Además, para esta primera aventura en la gran pantalla, Paramount no solo reclutó a las voces originales, sino que además sumó a Kim Kardashian como “Delores”, una perrita de raza Poodle.

I’m so excited for you guys to hear me play Delores in @PAWPatrolMovie! Watch the trailer now and don’t miss #PAWPatrolMovie in theatres and streaming on @paramountplus August 20. 🦴🐩🐾 pic.twitter.com/Vn363lxTBv