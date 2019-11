Pedrito Sola habla sobre su salud; sigue ausente de la televisión

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Pedrito Sola se sometió a un chequeo médico luego de que se le subió la presión arterial.

El conductor de “Ventaneando” informó a través de redes sociales que le colocaron un aparato para monitorear su presión durante 24 horas.

“La presión se me subió, me pusieron un aparato que durante 24 horas monitorea la presión: 24 horas después iré a que me lo quiten. Esperemos que todo salga bien para que yo dure muchos años más dando lata“, expreso Pedrito Sola en un video que ha sido muy comentado por sus fans.

Miren @pedrosola atendiéndose… mándenle muchos saludos para que se recupere pronto. Te queremos Pedrito, te queremos pic.twitter.com/5TjAGw3rTo — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 4, 2019

“Cuídate mucho Pedro, sabes qué muchas personas te mandamos buenas vibras para qué todo salga bien.” “Pedrito, relájate y no tomes tan en serio las cosas. Me encantas como persona y Dios te bendice“, se lee.

Ayer lunes, el programa “Ventaneando” encabezado por Pati Chapoy se transmitió desde Quintana Roo;Pedro Sola no estuvo presente, pero Paty le envió sus buenos deseos para que se recuperara pronto.

“Mi Pedrito, esto también pasará… y estarás como nuevo. mil besos“, escribió en Twitter.

