Pedrito Sola con miedo de morir, porque no quiere dejar sola a su pareja

MÉXICO.— Durante esta cuarentena, el tío Pedrito Sola (como lo llaman sus 429 mil suscriptores) ha compartido contenidos casi diarios en su canal de YouTube.

En dicho canal habla sobre distintos temas: famosos, cirugías, películas, los antros gay de la Ciudad de México en su época de juventud, o cómo era la vida gay en ese tiempo, etcétera.

En algunos videos, también ha hablado un poquito de su pareja, es precisamente en uno titulado "Pedro Sola le tiene miedo a…", comentó.

"¿Saben qué me da miedo?, yo vivo muy feliz en la vida con una pareja que tengo de muchos años, me da miedo que se quede solo, dejarlo, no me da miedo morirme yo, me da miedo que se quede solo, que ya no esté yo junto a él".

La gente en los comentarios, siempre reacciona cariñosamente a estas historias y hasta le piden, con respeto, que un día se anime a contar su historia de amor.

"Un día contaré mi historia de amor"

Luego de compartir su miedo cuando muera, Pedrito mencionó que en algún momento, en algún momento lo haré, pero que como dice la canción "Hay una canción que dice ‘eres secreto de amor…’", por ahora seguirá siendo un secreto.

Pedro asegure ser una persona afortunada pues nadie nunca lo atacó, pues "no tenían ningún problema con lo que era".

"Siempre he sido una persona educada, jamás me meto con nadie, he sido trabajador, nunca he quedado mal con nadie. Claro que no traía un letrero con una flecha que dijera ‘Aquí va el joto’, ¡pues no!, pero tampoco soy el Cid Campeador, se daban cuenta pero siempre recibí un respeto absoluto".

Como hasta ahora que los internautas y la comunidad LGBTTI ha recibido positivamente sus contenidos en YouTube, los cuales cada día tiene más vistas.

