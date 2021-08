Pedrito Sola confirma contagio de Covid: 'Estoy bien gracias a la vacuna'

Pedro Sola confirmó para el programa “Ventaneando”, del que forma parte desde hace varios años, que se encuentra aislado en casa después de dar positivo a Covid-19.

“Cada que me siento un poco raro me hago una prueba rápida de COVID, para estar seguro, la semana pasada que me ardía un poco la garganta le hablé a mi amigo, el doctor que nos va a ver ahí al estudio y le dije que me la llevara, me la llevó, me la hizo, la del hisopo”, compartió con la emisión vespertina de espectáculos.