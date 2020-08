¿Pedro Fernández se operó? El cantante revela su verdad

MÉXICO.- Pedro Fernández reapareció en una transmisión en vivo que hizo junto a Isabel Lascurain, integrante de Pandora y asustó a sus fans, quienes incluso lo llegaron a confundir con Alfredo Palacios.

"¿Qué le pasó a Pedrito Fernández, no lo reconocí?", "Se ve extraño; se parece a Luis Miguel", fueron algunos de los comentarios. "Pensé que era Alfredo Palacios", "¿Qué se hizo en su cara?, pensé que era Camilo Sesto", agregaron.

Pedro Fernández no está operado

En un reciente en vivo en su cuenta de Instagram, Pedro Fernández al fin habló de la supuesta cirugía a la que se sometió.

“Por cierto, vi una nota de que me había hecho yo una cirugía y que no sé que, que me veía bien rarito, la verdad es que no me he hecho nada, si un día me hago algo, de verdad, créanme que yo se los voy a decir, lo pasa es que me estoy haciendo grande, me estoy haciendo viejo yo creo”, expresó y posteriormente dijo. “Estoy cambiando, pero no, no me he hecho nada, un día de estos me estiro los cachetes o algo (risas), pero todavía no me hago nada, algún día".

Esta no es la primera vez que Fernández llama la atención por el énfasis que pone en su rostro, pues en febrero pasado el cantante fue invitado a "La Academia", donde fue blanco de críticas por presuntamente haberse inyectado botox o sometido a algún procedimiento estético.