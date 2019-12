Pedro Sola coquetea con un joven en Twitter

El conductor de televisión Pedro Sola sorprendió a sus seguidores al coquetear con un joven en su cuenta de Twitter.

El usuario @SamdelRíoFelix compartió una fotografía en la que aparece en ropa interior frente a un espejo y escribió “Que bonita se está poniendo mi orquídea, ¿verdad?.

Pedro Sola quien suele interactuar con Sam del Río le respondió “Hermosa de verdad, toda ella”. “Ya me chivie”, respondió Sam del Río.

Hermosa de verdad toda ella. — Pedro Sola (@pedrosola) November 28, 2019

Aunque parecía un comentario simple, los internautas no dudaron en asegurar que se trataba de un coqueteo de Pedrito Sola. “Ellaaaaaa en atrevida“, “Que bárbaro tío Pedrito”, “Todo un galán y Pedrito lo sabe”, fueron algunos de los comentarios.

De manera constante el “Tío Pedrito” suele darle RT y responder a las publicaciones de Sam del Río, quien también recibió comentarios homofóbicos tras la reacción del conductor de televisión.

“Tengo tanto que opinar sobre lo de Pedro Sola, me reí mucho pero se me ocurrió ver los comentarios dentro de los post de los periódicos y realmente no pude no sentirme mal, asqueado y sobre todo triste de tanta homofobia“, escribió Sam del Río.

