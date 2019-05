Pedro Sola lanza fuerte crítica sobre “Avengers: Endgame”

Además tacha a “Infinity War” de “Aburridísima”

Pedro Sola fue blanco de críticas luego de que compartiera su “reseña” sobre la película “Avengers: Endgame”, cuya trama le pareció complicada al conductor de “Ventaneando”.

“Si uno no tiene la memoria de todo lo que ha sucedido en veintitantas películas anteriores, nadie entiende nada”, opina Sola.

Por si fuera poco, opinó que la predecesora de esta cinta, “Avergers: Infinity War”, es “aburridísima”, pues “no pasa nada”.

Los viajes en el tiempo planteados en “Endgame” resultaron complicados para Pedro Sola: “Yo supongo que si yo me voy al pasado, no puedo coexistir conmigo mismo en el pasado y pues aquí sí”.

Luego de contar prácticamente toda la trama de la película, el conductor aconsejó a sus seguidores “orinar antes de la función”, en alusión a que la película dura poco más de tres horas.

ALERTA DE SPOILERS: Si no has visto la película, no veas el vídeo.