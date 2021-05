Pedro Sola llama "imbécil" a Camila Sodi; se disculpa en Twitter (vídeo)

La reacción del conductor habría surgido tras ver como la actriz se portó grosera con su compañera Linete Puente.

MÉXICO.— Este 6 de mayo el nombre de Pedro Sola se convirtió en tendencia de redes sociales, pues el conductor de "Ventaneando" compartió un mensaje en el que se disculpaba por haber dicho "una palabrota" de la cual se arrepiente. Además el también youtuber aseguró no estar acostumbrado a insultar a las personas.

Ayer en @VentaneandoUno tuve un exabrupto al tenor de la discusión que se llevaba a cabo y dije una palabrota de lo cual me arrepiento y me disculpo de verdad, no es mi costumbre insultar a nadie. Lo siento mucho.