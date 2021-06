Pedro Sola reacciona a la cuarta temporada de Élite y se vuelve viral

MÉXICO.- El conocido conductor de espectáculos Pedro Sola habló sobre la cuarta temporada de Élite con un comentario que fue bastante reaccionado por sus seguidores, pues dijo que la serie solo vale la pena por “El taco de ojo”.

El viernes 18 de junio se estrenó una nueva entrega de la serie española. Sin embargo, luego del lanzamiento, los usuarios criticaron el alto contenido sexual y la discordancia con la vida de los adolescentes en su etapa de preparatoria.

A través de su cuenta de Twitter, Pedro Sola no se quedó atrás y expresó su opinión:

“Veo la serie y me pregunto, son menores de edad, y los papás ¿en dónde están? Lo único que vale la pena de la serie es ´el taco de ojo´”, escribió el conductor.

El comentario al que reaccionó hacía alusión a la forma de actuar de los estudiantes de la serie en comparación con la que viven los alumnos de México.

"Personajes gays tienen derecho a gozar el sexo"



Como parte de la comunidad LGBT+, para el guionista español Carlos Montero es natural que en su obra se retraten temas relacionados con la representación.

En la serie de Netflix "Élite", Montero no sólo ha presentado personajes gay o lésbicos sino que también aborda la sexualidad como él la ve: algo normal.

"Cuando salieron las primeras imágenes de la promoción de los chicos gays que tenían relaciones sexuales entre ellos, la gente decía 'ya están los gays teniendo relaciones, esa representación no es justa'. Yo decía: 'si estamos en la serie que estamos eso va a pasar'. No estoy diciendo que los gays sólo estén para eso, no, pero estamos en una serie donde el morbo, el sexo, son muy importantes, por eso todos los personajes lo van a tener sea de la tendencia sexual que sean".

Sin tapujos

El español busca retratar la sexualidad sin tapujos, ya sea heterosexual o gay, y como algo lúdico.

"Estoy harto de verlo en otras series donde el sexo, sobre todo homosexual, está como 'hay algo ahí que está mal'. No, para mí el sexo es fiesta, entretenimiento; no mostrarlo así me parecería no ser honesto conmigo mismo". En el marco del Día del orgullo LGBT+, el guionista considera que se ha avanzado mucho en temas de representación de la comunidad en pantalla.