El presentador de TV también conocido como'Pedrito' Sola sorprendió al revelar que formo parte de "Hotel Transilvanya: Transformania".

CIUDAD DE MÉXICO.— Pedro Sola es reconocido como uno de los principales conductores del programa de espectáculos "Ventaneando", sin embargo, pocos saben que el también youtuber y economista se ha desempeñado como actor de doblaje.

Recientemente, el presentador de TV confesó haber formado parte de la cuarta entrega de una de las películas animadas de Sony: "Hotel Transilvanya: Transformania". Pero en la revelación en la que dijo haberle dado voz de 'Van Helsing' también comentó estar molesto con la producción de la película, pues denunció que todavía le deben doblaje que hizo para "Hotel Transilvanya 4".

Fue en la emisión del pasado martes 11 de enero que el 'Tío Pedro' (como también es apodado en redes sociales) denunció a la compañía con la que trabajó para el doblaje del personaje de la película animada de Sony.

En el vídeo se muestra que tras un reportaje en el que se dio a conocer que Violeta Isafel (quien da voz al personaje de 'Mavis') sufre depresión, Pedro Sola señaló que la película Hotel Transilvanya: Transformanía ya se va a estrenar y a él todavía no le pagan.

"¡Ya páguenme!" No me han pagado, desde cuándo que la doblé y no me han pagado", pronunció el conductor inconforme con la empresa que lo contrato para dar voz a 'Van Helsing' en Hotel Transilvanya 4