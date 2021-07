Pedro Sola 'ventanea' a su equipo en programa de Televisa

Los rumores eran ciertos: Pedro Sola llegó a Televisa, al menos por unos cuantos minutos para participar en el programa de su excompañera de emisión Aurora Valle: “Confesiones”, que se transmite a través del canal TLNovelas.

Como adelantamos en mayo pasado, habían rumores de que Pedro Sola estaba en pláticas para participar en un programa de Televisa, lo cual el fin de semana se concretó gracias a que Aurora Valle hizo primero su aparición en “Ventaneando”, de la que fue colaboradora por varios años. Al parecer, la periodista aprovechó esa visita para platicar con la titular del programa Pati Chapoy, y así “pedir prestado” a Sola.

No obstante, Pedro Sola no tardó en “ventanear” a la producción de TV Azteca cuando se le recordó sobre el ya muy famoso error en televisión, cuando confundió el nombre de una marca de mayonesa, por el cual tuvo que pagar un total de 75 mil, por el cual se le descontaban 5 mil en la quincena.

“Yo pensé que me iban a correr, no, no me corrieron afortunadamente pero tuve que pagar en abonos pero pues cada quien paga sus errores, fue un error muy duro”, reconoce el economista de profesión, en declaraciones citadas por Infobae.