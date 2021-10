Pocos imaginarían que Inés Gómez Mont y Galilea Montijo se convertirían en inseparables tras una complicada situación entre ambas.

MÉXICO.- Inés Gómez Mont y Galilea Montijo llevan varios años presumido una gran amistad, la cual han ido forjando mediante su relación de complicidad en la que siempre ha prevalecido el apoyo mutuo como muchas veces lo han demostrado.

Las presentadoras de televisión han formado una mancuerna que siempre ha despertado gran interés entre el público, pero de dónde surgió ese vínculo, porque si bien Galilea lleva años trabajando con Andrea Legarreta no tiene una amistad como la tiene con Inés.

¿Cómo surgió la entrañable amistad entre Galilea Montijo e Inés Gómez Mont?

Galilea Montijo e Inés Gómez Mont iniciaron su relación de amistad tras una polémica. La misma Inés fue quien hace unos años detalló cómo se convirtieron en mejores amigas y hasta comadres.

Fue en 2008, cuando Inés Gómez Mont siendo conductora de "Ventaneando", dijo que Galilea era una teibolera y trepadora; esto a modo de "respuesta" a un comentario que la presentadora de "Hoy" hizo en contra de Pedro Sola a quien llamó "Doña Pedro".

"Galilea Montijo lo que más desea en este mundo es casarse, todos le dan anillo y la mandan a volar ¿no se han fijado? Todos. Quisiera también andar con un hombre adinerado y con poder en Televisa como Annette Cuburu, que está casada con 'el personaje'", fueron las palabras con las que su ahora mejor amiga arremetió contra ella.

"También es una mujer que le falta mucha educación. No, no, no si se atreve a decir que 'Doña Pedro' y que te vayas a tejer chambritas, yo también te quiero recordar que eres 'Doña Table', hay que recordárselo ¿no?" agregó inés, quien no dudó en recordar el supuesto pasado de la conductora de Televisa.

Sin embargo, años después y ya fuera de "Ventaneando", Inés aseguró que ese comentario fue uno de los errores más grandes que había cometido y por ello la buscó para pedirle perdón, pues estaba arrepentida.

La exconductora de TV Azteca detalló que consiguió el número telefónico de Galilea Montijo para ofrecerle una disculpa por haber habla de ella de ese modo.

"Un día hablé muy feo de ella sin conocerla, por tonta, me arrepentí mucho, le hablé por teléfono para pedirle perdón y créanme, aprendí la lección de no hablar mal de nadie. De las cosas que más me arrepiento, aunque eso me dejó una amistad única", indicó Inés, destacando que pese a la polémica 'Gali' se convirtió en su "hermana".

Esta revelación fue retomada hace un tiempo en sus historias de Instagram, cuando sus fans le preguntaron: "¿Cómo conociste a tu amiga Galilea?", a lo que la ahora prófuga de la justicia contó cómo le pidió perdón tras hablar "muy feo" de la tapatía.

Más que amigas

Después de resolver su conflicto, Inés y 'Gali' formaron una sólida amistad, la cual han llevado más allá, pues se han vuelto "familia". Y es que cuando la ex conductora de "Ventaneando" se refiere a la presentadora del matutino de Televisa como "comadre" no es solo una frase afectiva.

En realidad Galilea Montijo es la madrina María, la hija más pequeña de Inés Gómez Mont, fruto de su relación con Víctor Álvarez Puga.

Incluso en una ocasión Inés contó a la revista ¡Hola! México que la también empresaria fue de las primeras en conocer a la pequeña.

"Quiero decirles que efectivamente fue la primera en llegar al hospital y conocer a su ahijada […]", declaró en aquel momento la esposa de Álvarez Puga.

¿Jamás han tenido otro malentendido?

La amistad de Inés Gómez Mont y Galilea Montijo parecía ser ideal y "perfecta", pero al igual que en todas las relaciones afectivas, ésta habría estado envuelta en unas cuantas polémicas.

Tal es el caso de lo publicado por la revista TVNotas, la cual compartió un supuesta llamada en la que presuntamente le preguntaron a Galilea sobre la decisión de que Inés se uniera al programa ("Hoy"), pero la tapatía habría dicho que: "no, que ella no era adecuada para el papel".

Pero lo que Galilea no sabía es que supuestamente Inés Gómez Mont estaba del otro lado de la línea escuchando la negativa de la conductora del matutino.

El mismo medio afirmó que las presentadoras mexicanas "arreglaron sus diferencias", pero que su amistad ya no era la misma de antes e incluso dejaron de frecuentarse. Aunque la llegada de la pandemia también habría hecho que su amistad se "fracturara".

Inés Gómez Mont pone fin a los rumores

Luego de rumorearse que entre ambas había numerosos problemas e incluso que habían dejado de hablarse por algunos meses, Inés puso fin a las especulaciones y volvió a demostrar que ambas sostienen una gran amistad que juntas han construido con el paso de los años.

A principios de octubre, Inés y Galilea se reencontraron. Tras varios meses de no poderse ver debido a la pandemia, finalmente, hicieron posible una reunión.

Para confirmar que su relación de mejores amigas seguía solida, 'Gali" compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se le veía en compañía de Inés y María. A esta imagen, la conductora agrego: "Ya te extrañaba María. ¿Lo ven?, somos igualitas, una para la otra. Ya los extrañaba @inesgomezmont"

Por su lado, Inés respondió a esta visita publicando varias imágenes del momento. A las fotos agregó: "Cuando tus compadres te caen de sorpresa y te alegran el día. ¡Ya los extrañábamos muchísimo! Los amamos @galileamontijo @reinaiglesias #Mateo".

Una vez más las conductoras dejaron ver que hasta sus respectivas familias están involucradas en su unión.

¿Qué ha dicho Galilea Montijo sobre la orden de aprehensión contra su mejor amiga?

A días de que se informara que fue girada una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, contra Inés Gómez-Mont y su esposo el abogado Víctor Álvarez Puga por el desvíos de casi 3 mil millones de pesos, Galilea Montijo aseguró que se comunicó con Inés.

En el matutino "Hoy", 'Gali' comentó que su querida comadre "tiene que enfrentar la justicia". La presentadora también afirmó que su mejor amiga se encuentra "muy bien, muy tranquila".

"Como lo dijo, tiene que ejercer los derechos. Tiene que venir a hablar con las autoridades, que es lo que tiene que hacer. Tiene que enfrentar a la justicia como se debe", explicó la tapatía sobre la situación que enfrenta su amiga.

Sin embargo, Galilea Montijo reiteró su apoyo incondicional a su comadre.

"Lo único que yo puedo decir son puras palabras de amor para ella. Una gran hija, gran amiga, gran ser humano en todos los sentidos. A su familia, que también adoro. Es una mujer de mucha fe y los que la conocemos y conocemos a su familia sabemos que van a salir adelante porque son personas de mucha fe y vamos a ver qué es lo que pasa, que se aclare lo más rápido posible", puntualizó la conductora estelar de Televisa.

¿Cambio de parecer?

Tras darse a conocer que las autoridades están en busca de Inés y su marido para que rindan cuentas, Galilea Montijo volvió a pronunciarse sobre el tema. La conductora y amiga de la prófuga de la justicia emitió un comentario que hizo dudar a muchos sobre su supuesto apoyo incondicional que días antes había pronunciado.

Nuevamente en el programa "Hoy", 'Gali' habló sobre Inés aprovechando que sus compañeros estaban comentando la situación legal que enfrenta Laura Bozzo.

A diferencia de la vez pasada, en la que la tapatía llenó de elogios a su íntima amiga, en esta ocasión solo señaló los medios de comunicación lanzan comentarios sin tener conocimiento de causa.

Es por ello que Galilea pidió a los reporteros tener mucho más cuidado con sus declaraciones, pues según la conductora les resulta muy fácil hacer comentarios relacionados con la vida personal de los famosos y no buscan dar a conocer la verdad.

"Yo quiero decir algo, sí creo que tienen mucha razón. La gente hoy en día, sobretodo ciertos medios de la nada te dicen… 'quita maridos…ta,ta,tá' de la nada, con la mano en la cintura. Cualquier persona puede venir a deshacerte en un segundo por las cosas que creen o piensan", indicó con molestia Galilea Montijo.

Pero en redes sociales, este comentario fue interpretado por algunos como una forma en la que la presentadora estaría deslindándose de las acusaciones que se han hecho a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga por evasión fiscal y enriquecimiento ilícito, y que de uno u otro modo han tratado de relacionar a Galilea y su esposo.

El TikTok en el que bromean sobre ser arrestadas ¿Un presagio?

El escándalo en el que se encuentra Inés Gómez Mont y su marido ha provocado que internautas "rescaten" del baúl de los recuerdos vídeos en los que la señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo actitudes "comprometedoras".

Tal es el caso de la ocasión en la que mostró su prepotencia en un programa o el costosísimo viaje que se autoregalo y al cual llevó a nueve amigas entre ellas su querida comadre: Galilea Montijo.

Y es precisamente ese viaje en jet privado a las playas de Acapulco que las selectas invitadas de Inés y ella presumieron en redes sociales, de donde surge una grabación que ha sido revivida, debido a que está siendo considerada como un presagio:

Se trata de un vídeo compartido en la cuenta de TikTok de Galilea Montijo y en él las conductoras responde preguntas. La dinámica de este juego consiste en señalar a quién consideran con más probabilidad de hacer determinada acción.

Es así como entre las interrogantes, aparece la pregunta: "¿Quién es más probable que la arresten?" Por lo que tanto Inés como 'Gali' señalan efusivamente a la tapatía, quien parece admitir que sí podría pasar. Y si bien ese vídeo no atinó porque la buscada por la ley es Inés Gómez Mont, muchos aseguran que su mejor amiga pronto podría estar en la misma situación.

Pese a la polémica que enfrenta la exconductora de "Ventaneando", su relación con Galilea Montijo parece ser de las pocas cosas que aún tiene a su favor o acaso ¿los verdaderos amigos no son los que están presentes en los malos y peores momentos?