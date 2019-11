Película ‘The Batman’ podría retrasar por delgadez de Robert Pattinson

ESTADOS UNIDOS.— La nueva película de ‘Batman’, que protagonizará Robert Pattinson, parece que podría retrasarse por una situación física del actor.

Al parecer a Pattinson se le está dificultando conseguir el volumen muscular adecuado para el interpretar en todo su esplendor al héroe murciélago.

La escritora Grace Randolph comentó:

“Robert Pattinson está teniendo problemas para aumentar su volumen”. Creo que probablemente sea imposible para él aumentar de volumen porque tiene una ligera constitución, pero creo que es gracioso que digan: ‘Tal vez si le damos unas pocas semanas más, podría aumentar de volumen'”. Si él no ha aumentado hasta ahora, no va a aumentar de volumen. Solo acepta que tienes a Batman flaco y lidia con eso. Entonces, creo que es gracioso. No es como un gran retraso. No es un gran problema. No es un gran problema, de verdad, pero es como un par de semanas’’, afirmó.