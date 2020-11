A partir de este miércoles 18 de noviembre en adelante, faltarán tan solo 38 días para que llegue la Navidad. No es necesario esperar a la mañana del 25 de diciembre para sentarse a disfrutar de una buena película acorde con la ocasión.

El cine y la televisión se han encargado de nutrir el catálogo de opciones para que lo mismo se pueda disfrutar en familia que en solitario. En este listado encontrarás desde algunos clásicos hasta novedades que se han ganado el cariño de los espectadores.

La leyenda de Klaus

La película de 2019, cuyas voces en español corren a cargo de Sebastián Yatra (como Jesper) y Joaquín Cosío (Klaus), es una de las nuevas películas de Navidad que ha encantado a los corazones de los espectadores.

La historia sigue a Jesper, quien llega a un pueblo cuyas familias viven en un eterno conflicto lo que dificulta su labor como cartero.

En su afán de salir del lugar, Jerper conoce a Klaus, un leñador con el que entabla una peculiar alianza para entregar juguetes a los niños, lo que desata una reacción en cadena de buenas obras. La historia tiene varios guiños sobre la leyenda de Santa Claus.

Los fantasmas de Scrooge

Esta película inspirada en un cuento clásico de Navidad, es un imperdible de la temporada. La voz original corre por cuenta de Jim Carrey, además de que la animación se inspira en su propio rostro.

En México, el doblaje fue dirigido por Mario Castañeda (voz oficial de Carrey), pero en esta ocasión la voz del protagonista Humberto Solórzano.

La película narra la visita de los fantasmas quienes intentan salvar el alma del avaricioso Ebenezer Scrooge, a través de su propia vida y cómo ha pasado estas fiestas familiares lejos de su significado. Es un clásico que enseña a los niños el verdadero significado de las fiestas en familia.

Cuento de Navidad o La Navidad de Mickey

Este filme que Disney lanzó en 1983 ya es un clásico para que los niños conozcan la historia de Ebenezer Scrooge.

Aquí los personajes de Disney son los que encaran al clásico cuento con Gilito McPato como Ebenezer Scrooge y Mickey Mouse como su fiel empleado.

Milagro en la calle 34

La pequeña Susan (Mara Wilson, protagonista de "Matilda") es una pequeña realista que no cree en la existencia de Santa Claus, hasta que a su vida y la de su madre Dorey llega Kris Kringle (Richard Attenborough), un hombre que realmente parece el verdadero Santa.

Luego de que Kris es acusado de una falsa agresión, la ciudad se centra en el juicio y se crea alrededor una atmósfera de fe y esperanza, ya que toda la ciudad de Nueva York cree que Kris realmente es Santa Claus.

El Grinch

Jim Carrey es uno de los actores favoritos de muchos y quizá esta versatilidad hace que varias de sus películas sean un éxito, como también lo fue el caso de "Los fantasmas de Scrooge".

En este filme, el actor da vida al Grinch, el curioso ser verde amargado que odia la Navidad, pero que gracias a la pequeña Cindy decide confiar en que en el mundo aún existe la bondad.

El extraño mundo de Jack

Si bien esta película de Tim Burton es protagonizada por Jack, el rey del Halloween, en realidad este personaje se siente atraído por la Navidad, así que planea secuestrar a Santa Claus, para ser él quien entregue los regalos.

No obstante, su idea de obsequios en realidad es espeluznante.

Santa Claus

Finalmente llegamos a un clásico del cine mexicano, este filme de 1959 es protagonizado por José Elías Moreno, José Luis Aguirre y Armando Arreola.

Santa Claus trabaja en el espacio exterior, pero esta Navidad tendrá que enfrentar a un travieso demonio que ha sido enviado a la tierra por el mismo Lucifer para que obligue a los niños a portarse mal y así no puedan recibir sus obsequios.

Aunque el filme es un clásico, que se transmite año con año en la televisión abierta en México, muchos aún no lo conocen, por lo que sería una buena oportunidad para darle "play" y reunir a la familia.

Los que no pueden faltar

Este listado no estaría completo si no recordáramos otras producciones que se han convertido en la programación habitual de las fiestas decembrinas como lo son "El Cascanueces", "Mi regalo prometido" o "El origen de los guardianes".

La lista no estaría completa si no se nombrara a "Mi pobre angelito", ya que muchos aseguran que no es Navidad sin ver esta divertida comedia protagonizada por Macaulay Culkin.