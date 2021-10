Penélope Cruz no espera otro Óscar

MADRID (EFE).— Penélope Cruz, con un Óscar de tres veces postulada y la única hispana ganadora de una Copa Volpi, el máximo reconocimiento del Festival de Venecia, se ríe solo de pensar que su trabajo en “Madres paralelas” podría llevarla de nuevo como candidata a una estatuilla de Hollywood: “Si me viera así, estaría loca”.

“Las veces que ha pasado ha sido una sorpresa y una alegría muy grande, aún no lo puedo creer y no espero que me pase más, pero si alguna vez vuelve a pasar lo viviré como la primera vez, pero no hay que esperar nada”, confiesa la actriz en una entrevista con motivo del estreno de la última película de Pedro Almodóvar el próximo viernes en España.

Pero lo cierto es que, tanto “Madres paralelas” como la propia Penélope tienen posibilidades, al menos, para estar en esa situación: la Academia de Cine anunciará hoy qué película inicia la carrera por representar a España en los premios Óscar, si la cinta de Almodóvar, “El buen patrón” donde trabaja Javier Bardem o “Mediterráneo”, segunda película de Marcel Barrena.

Actriz fetiche de Almodóvar, Penélope Cruz trabajó por primera vez con él en “Carne trémula” (1997) y desde entonces han rodado en total seis películas juntos.

Sonríe al recordar “Volver” (2006), que le llevó por primera vez a competir por un Óscar, aunque no fue hasta su segunda postulación, en 2008, cuando lo logró, esta vez, de la mano de Woody Allen por “Vicky Cristina Barcelona”.

Ahora, esa Janis defensora de la memoria histórica y madre tardía capaz de ponerse al mundo por montera para defender a la familia ya le ha dado, de momento, una Copa Volpi.

Aun así, Penélope Cruz sostiene que “lo bueno de esta profesión es que no llegas a un sitio donde ya dices 'ya está todo hecho, ya sé todo lo que tenía que saber'”.

“Todos los actores de 80 o un poco más dirán lo mismo: siguen con la misma pasión hacia el trabajo, con ganas de seguir explorando, de seguir haciendo, de seguir aprendiendo. Eso —afirma, convencida— es lo que nos da este trabajo, que te enfrentas a un personaje nuevo. Eres como el estudiante, siempre a empezar de cero”.

Su personaje

En “Madres paralelas”, Penélope Cruz es Janis, una fotógrafa profesional criada por su abuela que está empeñada en cumplir su última voluntad: encontrar los restos del bisabuelo fusilado y enterrado en una cuneta al principio de la guerra civil española.

A la vez, la vida le regala un hijo, que llega al mundo a la vez que el de Ana, una adolescente madre soltera, como ella, con la que comparte horas de parto.

“Pedro (Almodóvar) me regala unos personajes tan interesantes, tan difíciles y llenos de matices, y me guía y me acompaña en el proceso de creación”, asegura.

Con Janis, dice, “tuvimos mucho tiempo de preparación, estuvimos ensayando más de cuatro meses. Eso es una suerte porque él siempre nos da mucho tiempo”.

Habla en plural porque tiene a su lado a Milena Smit, quien interpreta a Ana, la “madre paralela” de Janis, con la que acaba creando un vínculo muy especial.

Un tema importante

“La maternidad es un tema que me interesa mucho, y no de ahora. Tengo muchas ganas de tener hijos cuando sea más mayor y he tenido la suerte de tener a mi lado a una compañera que es la mejor madre del mundo”, afirma Milena, arrancando un gesto de ternura de Penélope Cruz.

“Muchas veces me dicen si puedo hacer de madre ahora mejor que antes de tener hijos —tiene dos, Luna y Leo, con su pareja Javier Bardem—, y no sé, porque siempre hay matices —se autorresponde—”.

De Janis dice que le parece importante “la honestidad de esta mujer”, pero destaca que el personaje está en una situación muy difícil: “Lleva toda la vida luchando por darle una sepultura digna a ese abuelo porque es una huérfana, la crió esta abuela a la que ella siente que le debe todo, pero nunca tuvo una familia normal”.

“Y ella quiere una familia numerosa, ser la madre que nunca tuvo y en el momento de que puede crear su propia familia llega la amenaza de que otra vez se va a quedar sin eso; por eso pelea como una leona contra el mundo y por eso miente. Pero —afirma— es un personaje con gran corazón”.

De un vistazo

No oculta su edad

A sus 47 años, Penélope Cruz parece estar en lo mejor de su carrera: “Nunca mentiré sobre mi edad; mis padres, mis abuelas me han criado de otra manera, creo que tenemos que celebrar cada año que pasa, que estamos aquí”.

Rumbo al estreno

Pedro Almodóvar presentó ayer “Madres paralelas”.