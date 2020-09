La actriz Dhasia Wezka recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores una serie de historias en Instagram, en las que habló del presunto acoso que vivió cuando regresaba a su casa.

De acuerdo con lo narrado por la también youtuber, la tarde del jueves salió a caminar con su mascota y a pesar de hacerlo por una calle transitada y con varias personas alrededor, un hombre comenzó a seguirla.

De un momento a otro el hombre, dice, se le plantó de frente y le pidió su número telefónico, según para ofrecerle un trabajo de “hostes”, a lo que ella se negó. No obstante, el hombre continúo el acoso y la siguió varias calles.

“De verdad pensé que en algún momento una camioneta me iba a cerrar el paso e iba a desaparecer ”, narra entre lágrimas la actriz, cuyo relato tomó eco en Twitter.

Señala que otra joven llegó en su auxilio y la acompañó de regreso a casa, desde la cual relató los hechos a sus seguidores, mientras derramaba lágrimas y se mostraba afectada.

"Había mucha gente, de verdad no sé por qué no grité", se lamenta la joven, quien recibió varios mensajes de apoyo a través de redes sociales, donde las usuarias compartieron también sus historias de acoso callejero.

imposible no sentir angustia con tan solo ver las historias de Dhasia Wezka, es horrible, no deberíamos sentirnos así y lo peor es que uno si se bloquea del miedo y es triste que aunque haya mucha gente en el lugar, de 100 personas solo 1 se acerque a preguntarte si estas bien

De verdad que sentí la desesperación de Dhasia al ver lo que le pasó en la calle, me partió el corazón.

Es triste ver cómo esto nos puede pasar a todas en algún momento y no saber si puedes ser la próxima.

Cuando nos quejamos de esto, NO EXAGERAMOS