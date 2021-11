Pepe Aguilar se desvanece tras sufrir con su familia un percance en avión

CIUDAD DE MÉXICO.- Pepe Aguilar y su familia, esposa e hijos; vivieron un momento de terror cuando el avión en es que viajaban despresurizó. Durante el incidente, el cantante reveló que estuvo por desvanecerse.

Los Aguilar, incluida la menor Ángela Aguilar, se trasladaban en un avión privado a la ciudad de Los Ángeles para continuar con su gira "Jaripeo sin fronteras" cuando experimentaron el incidente. Más de una hora después, el cantante compartió en Instagram un vídeo en el que detalló los tensos momentos que experimentaron.

"Está interesante porque no puede hacerse nada y también está interesante cómo reacciona cada quien: yo quería saber qué pasaba, soy un 'control freak'. Entonces, traía la mascarilla, me la quito, me levanto y cuando voy caminando hacia los pilotos me empiezo a desvanecer, dije: 'mala idea' y me regresé", contó el intérprete de "Miedo".

El cantante dice que es la primera vez que experimental algo parecido y, aunque asegura que todos sintieron miedo, reconoció lo especialmente tranquila que se mostró su esposa Aneliz Álvarez.

¿Qué es una despresurización?

El proceso de despresurización es uno de los incidentes que pueden ocurrir a la hora de viajar en avión. No es muy común.

La despresurización sucede cuando hay una falla en el despresurizador de aire, que ayuda a los pasajeros a respirar con normalidad.

A la altura que vuela un avión es imposible respirar y la presión es mucho menor a medida que la altitud sube porque hay menos oxígeno en la atmósfera. Para poder respirar dentro del avión se crea una atmósfera artificial por medio del despresurizador.

Este aparato bombea constantemente aire comprimido para que haya oxígeno. Si ese aire se escapa, o comienza a entrar aire de afuera, se necesita recurrir a otros métodos para seguir respirando, por eso existen las máscaras de oxígeno.

¿Qué hacer en caso de una despresurización?

Por esta razón al inicio de cada vuelo las azafatas indican a los pasajeros el proceso que debe seguirse de la siguiente manera:

"En caso de una despresurización de la cabina, se abrirán los compartimentos situados encima de sus asientos, que contienen las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, jale fuertemente de la máscara, colóquensela sobre la nariz y la boca y respire normalmente. Los pasajeros que viajen con niños, deben colocarse la máscara a ellos mismos primero, y después colocársela a los niños", esta última parte es importante pues una despresurización puede causar hipoxia en las personas

Pepe Aguilar, en riesgo mortal por no seguir los pasos

De no seguir las indicaciones, cuando al cuerpo le falta oxígeno suficiente en los tejidos las funciones corporales comunes pueden no funcionar, como en el caso de Pepe Aguilar, que sin la mascarilla no pudo caminar.

Entre otros síntomas que pueden experimentar los pasajeros en estos momentos pueden estar mareos, dolor en el oído, dolores en la cara y en las fosas nasales por la diferencia de presión entre el interior y el exterior.

Una despresurización puede ocurrir cuando el avión está volando a 8 mil pies de altura, equivalente a poco más de dos mil metros. Por fortuna, ni el cantante ni su familia sufrieron efectos, más que el susto.