Pepe Aguilar regaña a su hija Ángela por no ser sincera

El cantante Pepe Aguilar regaña a su hija Ángela en una transmisión en vivo que los dos estaban haciendo vía Instagram antes de la entrega de los premios Grammy.

La joven que fue nominada a un Grammy en la categoría a “Mejor Álbum Regional Mexicano”, siendo la primera se encontraba platicando con su papá, cuando él le hizo una pregunta al respecto.

“¿Ángela qué se siente, pero ‘sin echarle crema a los tacos’, sin pensar en cosas como ‘ay es lo más inteligente que puedo decir’, realmente a los 15 años ¿qué se siente?, ¿crees que sea normal?”, le preguntó Pepe Aguilar sobre su nominación.

En ese momento la joven comenzó a responder, sin embargo la forma en que lo hizo pareció no gustarle a su padre, quien serio y directo le dijo:

“¡Que te dije que no seas payasa!, que digas de corazón, no digas lo que tienes que decir para Los Angeles Times, no, es tu papá ¿Qué sientes?” vuelve a preguntar.

“Siento que mi papá me está regañando muy feo ahorita, siento que me está gritando”, respondió un poco molesta.

Aguilar le hizo la aclaración que no era regaño simplemente para él era importante que sus fans supieran lo que ella sentía realmente sentía.

“Es la primera vez que te nominan a una cosa así de grande, no puede ser que lo digas así de como ‘no pues no pasa nada’... ¿Qué sientes?”, le dice.

Ya de una forma seria Ángela comienza a decir que no sabe que sentir o como reaccionar, pero que se sentía emocionada.

“Me siento como muy emocionada, como muy feliz, pero siente que ahora no sé como actuar estoy toda callada y así he estado desde ayer”, respondió ante la insistencia de su padre de ser sincera.

Esa respuesta convención más a su padre quien se limitó a decir “estoy de acuerdo con eso”.

Cabe señalar que la joven de 15 años no ganó el premio Grammy ya que Luis Miguel fue el vencedor en esa categoría con su álbum “¡México por Siempre!”