Pepillo Origel: cuando ya no le sirves a Thalia, ya no te hace caso

MÉXICO.— Juan José Origel, mejor conocido como “Pepillo”, fue invitado al programa de ‘Miembros al aire’, que se trasmite por TV de paga en el canal Unicable.

En la sección de entrevistas, los conductores de ‘Miembros al aire’, le hicieron un par de preguntas a Juan Jose, entre ellas, la amistad que solía tener con la cantante Thalia. A lo que Origel responde con una explicación larga.

El conductor de espectáculos explica que, hay un distanciamiento entre Thalía y él; comenta que ella te deja de hablar “cuando ya no le sirves”.

Pepillo Origel también menciona que, antes se llevaba muy bien con Thalía, pero era porque la mamá hacía que fuera “muy mona”, sin embargo al morir, eso cambió, y tras su matrimonio con Tommy Mottola fue peor.

“Thalía la verdad me cae muy bien y todo eso, pero cuando ya no le sirves no te hace caso”, dijo Pepillo.