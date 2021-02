"Pepillo" Origel recibe la segunda dosis de vacuna antiCovid (Vídeo)

Primero se desató la polémica porque Juan José Origel recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos.

Ahora el periodista de espectáculos dio a conocer que se encuentra de nueva cuenta en ese país y por el mismo motivo.

Gracias Dios mío, por recibir la segunda vacuna! 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/HOz53GjCmt — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) February 24, 2021

Por segunda dosis

“Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna. Me vine a poner la segunda vacuna, así es que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado”.

“De todos modos, me voy a seguir cuidando porque tenemos que seguirnos cuidando, aunque estemos vacunados de todas maneras porque esto va a seguir. Le pido a Dios que todos estemos vacunados”, expresó en un vídeo en su cuenta de Instagram.

No me pidieron visa

“Voy a seguir dando la vuelta aquí en Miami, no me pidieron ni la visa, nada, aquí ando miren camine y camine”, expresó entre risas el polémico conductor de espectáculos en referencia al revuelo que causó su primera publicación.

Esta nueva publicación fue comentada por su colega Gustavo Adolfo Infante, quien lo apoyó asegurando que quienes lo critican le tienen envidia.

Muestras de apoyo

“Felicidades. Cada uno cuidamos nuestra vida. Te abrazo. El problema son los pinches envidiosos que nada les gusta”, escribió.

Más tarde y ante los ataques recibidos, el conductor de 73 años compartió otro mensaje en alusión a la polémica en la que se le vio envuelto desde enero: “Dios mío, ¿seguirán ladrando? Pobres, ¡ya descansen!”

La situación trascendió a nivel internacional, ya que tras el primer mensaje de Origel se publicaron reportajes en medios estadounidenses criticando que el mexicano se aplicara la vacuna en aquel país.

