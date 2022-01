Fue tan solo hace unos días que Flor Rubio dio a conocer que ganó la demanda que puso en contra de Juan José "Pepillo" Origel por daño moral y difamación. Sin embargo, el conductor no se quiso quedar callado y fue a través de un vídeo que respondió a la resolución que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de su ex compañera. Aquí los detalles.

En la grabación que subió a YouTube, Pepillo se muestra bastante sorprendido por lo que dictaminó la SCJN, pues asegura que en ocasiones anteriores las autoridades le habían otorgado el fallo a él.

Por otro lado, también asegura que Flor Rubio está mientiendo, ya que ella dice que él habló enfrente de todos los medios y en su versión de los hechos, las cosas no ocurrieron así. El conductor asegura que todo sucedió en un evento en Acapulco organizado por Silvia Pinal, y que cuando éste terminó, la prensa se fue y solo se quedó un grupo reducido de personas durante una cena privada que ofreció el gobernador del Estado y su esposa, pero no había ningún medio de comunicación. Incluso destacó que estaba también la conductora Maxine Woodside.

Juan José Origel destaca y reconoce que se le pasaron las copas y que en un momento, luego de que fuera al baño, un empleado de Flor Rubio se le acercó para "sacarle información".

“Saliendo del baño me interfiere un empleado de la señora Flor Rubio. No quiero alegar todo lo que me dijo para sacarme, lo que me tuvo que sacar. Sí, a lo mejor yo tenía algo ahí, metido, y con las copitas lo solté”, contó