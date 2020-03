Al aire, pese al coronavirus

A finales de abril llega “Pequeños Gigantes” a México

MÉXICO (EFE).— El concurso de talentos infantiles “Pequeños Gigantes” de Univision estrenó anteanoche su primer programa solo en Estados Unidos, ya que se emitirá a finales de abril en México por Televisa tras haberse ralentizado las grabaciones debido a la crisis del coronavirus en el mundo.

En este programa la actriz y bailarina María León, el youtuber Juanpa Zurita, la cantante Biby Gaytán y el personaje Albertano deciden qué niños deben pasar a la siguiente fase y cuales tienen que mejorar y seguir intentándolo. La presentadora es Galilea Montijo.

Todos ellos se mostraron entusiasmados durante el rodaje del primer programa, al que asistió Efe, y también nerviosos por la presión de decidir quién se queda y quién se va.

“Siento el compromiso y el corazón hecho chicharrón porque tienes que decidir quién se queda y quién se va. Yo estuve en un ‘talent show’ y, aunque es el inicio de la aventura de los papás al lado de los niños, no es tan decisivo como piensan al principio”, detalló María León, quien protagoniza el musical “Chicago” junto a la también jueza Biby Gaytán.

Además, para ellos, se añade complejidad al ser algo tan subjetivo como el arte, por lo que se dejarán llevar por las sensaciones que les provoquen los pequeños aunque también valoren la técnica.

“(Que pasen) No va a tener mucho que ver con lo que elijan hacer, sino con cómo lo van a hacer. Hay un punto en el que ves que la persona está presente y lo está gozando. Si partes de un punto de pasión el resto se puede trabajar”, opinó Zurita.

El “influencer” y también actor y modelo está decidido a aportar algo muy distinto a los niños que es su experiencia en un trabajo tan novedoso y autogestionado como el suyo.

“Los otros jueces son artistas tradicionales con carreras tradicionales, su experiencia en disciplinas como el baile o el canto está a otros niveles pero, por la vida que he vivido en la que no he seguido un camino, sino que lo he construido, tengo mucha emoción de poder sembrar (en los niños) que no dependen de nada ni de nadie”, añadió.

Además, Zurita explicó que comprende perfectamente los nervios, la inseguridad y los momentos de duda, ya que él también lo sintió en ciertas ocasiones y quiere involucrarse en el proceso de los niños hasta que superen los impedimentos y cumplan sus metas.

María León, quien participó en dos ocasiones como jueza invitada en este programa, coincidió en que es una fortuna poder acompañar a los niños, que aseguró, cada año son más talentosos, a pesar de la “montaña rusa de emociones” que implica estar sentada como jurado.

La cantante empezó su carrera artística en un concurso de talento y lo recuerda como algo verdaderamente emocionante a pesar de que se dio cuenta con el tiempo de que solo era el principio de algo mucho más grande.

Zurita, sin embargo, ha ido creándose a sí mismo como personaje que ahora, todo el mundo conoce.

Definió su trabajo como actuar y hacer comedia, a la vez que destacó su faceta de aventurero, ya que le encantan los deportes de riesgo.

Asumió que este programa probablemente cambie el rumbo de su carrera, aunque es consciente de que el espacio digital cambia cada día y no puede prever qué será de su futuro laboral.

“Cien por cien esto va a alterar el curso de mi carrera, pero no sé hacia donde. Estoy contento porque voy a poder mostrar una parte que no acostumbro. Aquí voy a estar enfocado en una parte más humana que mucha gente que me sigue no conoce”, terminó el youtuber.

Crisis

“Pequeños Gigantes” inició su tercera temporada en plena crisis global por el Covid-19.

Temporadas

“Pequeños Gigantes” es un programa de competencia infantil de canto, baile y actuación. La primera temporada se desarrolló del 27 de marzo​ al 24 de julio de 2011, la segunda del 15 de abril al 15 de julio de 2012, y la tercera temporada del 29 de febrero al 29 de abril de 2018.

Futuro incierto

El programa, cuyo futuro en esta temporada es incierto, no existía hace algunos años cuando Juanpa Zurita era un niño buscando la manera de expresarse. Le habría encantado participar aunque no sabe que habría hecho, confesó.

Pausa de tres semanas

Univision anunció la pausa en las grabaciones durante al menos tres semanas pero decidió continuar con el estreno programado en Estados Unidos a pesar de que no informaron sobre lo que sucederá más adelante con las emisiones y los rodajes.

Aportación a los niños

El youtuber Juanpa Zurita indicó que con su aportación en el programa “Pequeños Gigantes” le “gustaría poder ayudar a pulir los diamantes que ya tienen los niños”.

