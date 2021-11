Nerea Godínez estalló contra un vidente que la acusa de estar relacionada con la muerte del actor.

MÉXICO.— Nerea Godínez, la novia del actor Octavio Ocaña, "Benito", indirectamente ha generado polémica luego de compartir un vídeo en su cuenta de Instagram en el que desmiente estar relacionada con la trágica muerte de su prometido el actor de la serie "Vecinos".

Y uno de los que se pronunciaron en contra de la grabación publicada por la prometida de joven histrión fue el periodista Gustavo Adoflo Infante, quien criticó e incluso señaló que el comportamiento de la novia del Ocaña "no es la mejor imagen" para el caso tan controversial que sostiene la familia del actor con las autoridades mexiquenses.

Te puede interesar: Novia de Octavio Ocaña muestra cómo se veía el día de su velorio

¿Por qué critican el vídeo de Nerea Godínez, la novia de Octavio Ocaña?

A través de su cuenta de Instagram, Nerea Godínez publicó un vídeo en el que se pronunció sobre lo dicho por un supuesto vidente, quien la culpó de la muerte de "Benito" Ocaña tras afirmar que debido a las "malas amistades" de ella, el histrión perdió la vida luego de recibir un impacto de arma de fuego el pasado viernes 29 de octubre.

Es por ello que a través de una grabación pidió que dejen de compartir las mentiras que el supuesto vidente aseguró sobre su presunta culpabilidad en cuanto a la muerte de Octavio Ocaña. En este vídeo también anunció que dejará las redes sociales por "un rato"

"Entonces, les pido por favor que dejen de compartir lo que escribe esta persona que no sé si sea hombre o mujer porque si, ya llegó a molestarme. Ya, ya no aguanto yo. Yo sé que tengo que ignorar a todo este tipo de personas [...] Ya no puedo quedarme callada [...]", manifestó Nerea.

"Entonces voy a dejar de subir cosas por un rato y de salir en prensa, porque ya, ya no puedo más", agregó la novia del actor.

Te puede interesar: La policía señalada de robar a Ocaña no estaba en lugar de los hechos: Fiscalía

¿Qué dijo el supuesto vidente?

Mediante las historias de Instagram de la cuenta @elgatovidente, un supuesto adivino indicó que Nerea Godínez habría sido la responsable de que Ocaña hubiese fallecido en extrañas circunstancias. Además de tachar de "inestable e insensible" a la prometida del histrión que dio vida a "Benito Rivers"

La cuenta también destacó que Nerea presuntamente contaba con amistades peligrosas y hasta relaciones con integrantes del crimen organizado.

Incluso se menciona que Octavio habría tenido una reunión con las amistades peligrosas de su novia. Hubo una discusión, y luego ocurrió una traición. Posteriormente la muerte del joven quien el pasado domingo 7 de noviembre habría cumplido 23 años.

"Este tema del 'gato vidente' ya llegó a mi límite. Dejen de creer toda esa porquería, yo no tuve la culpa de nada; no tengo malas amistades”, sentenció Nerea en su video aclaratorio que ha generado la crítica.

Te puede interesar: Fiscalía y familia de Octavio Ocaña se contradicen sobre detención de policía

¿Cuál fue la crítica de Gustavo Adoflo Infante hacía Nerea Godínez?

En el programa "De primera mano" replicaron la grabación que Nerea Godínez, la novia de Octavio Ocaña compartió en redes sociales. Ahí Gustavo Adoflo Infante señaló que no es adecuada la imagen que proyecta la joven, pues se muestra "aparentemente desnuda" hablando de un caso controversial.

"Creo que no es la mejor imagen de ella, acostada, desnuda, aparentemente desnuda con una cobija aquí y hablando. Yo creo que para ser hay que parecer. Con todo respeto, Nerea, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si estabas hablando de este un tema tan serio, no traes gota de pintura lo que me parece perfecto, porque estás viviendo un duelo, pero salir aparentemente sin ropa creo que no es lo más benéfico", puntualizó el periodista de espectáculos.

¡Prometida de #OctavioOcaña asegura ser atacada en redes! Dice estar cansada de que la difamen#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/bhIpn5fQAq — De Primera Mano (@deprimeramano) November 9, 2021

Gustavo Adolfo Infante reiteró que es su opinión y que cada persona puede llevar el luto de forma diferente.

Te puede interesar: Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, publica desgarradora carta