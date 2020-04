Periodista hace entrevista virtual y su infidelidad se descubre (vídeo)

ESPAÑA.- En tiempos de coronavirus, las entrevistas han tenido que dejar de ser presenciales y las plataformas online se han vuelto el remedio para realizarlas, sin embargo el no tener un ambiente tan controlado puede ocasionar problemas. En España, el periodista Alfonso Merlos está envuelto en un escándalo luego de que una mujer en ropa interior pasó detrás de él a media entrevista.

El periodista hablaba para el programa “Estado de Alarma” cuando una mujer en ropa interior pasó detrás. El problema es que esa mujer no era su pareja, la periodista y conductora de Telecinco, Marta López.

Marta López revela el fin de su relación

A pesar de que el hombre no se percató de lo que estaba pasando, en la era de sociales, los usuarios no dejaron pasar el momento y lo viralizaron. Desde entonces, Marta se presentó en varios programas para abordar el tema de su rompimiento e incluso reveló quien sería la mujer del vídeo.

Alexia Rivas, la supuesta amante

La mujer que aparece en el vídeo sería Alexia Rivas, reportera y socialité española quien dijo que Alfonso Merlos tiene semanas soltero.

"No me siento cómoda con lo que está pasando, de hecho pagaría porque terminara. Él era una persona soltera. Eso es una historia de él, de su pasado, yo no la viví", expresó Rivas.

