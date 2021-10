Gustavo Adolfo Infante es otro que se pronunció sobre el rumor de la condición actual del cantante; aseguró saber qué está pasando.

CIUDAD DE MÉXICO.— Nuevamente, Vicente Fernández fue relacionado con una alarmante publicación en la que una revista de circulación nacional aseguró que el cantante tiene muerte cerebral. Tras este rumor aparentemente sin fundamentos, Vicente Fernández Jr., el hijo del cantante, se mostró muy molesto, por lo que a través de un comunicado en redes sociales aclaró la controversia generada por el medio impreso.

De igual modo, Gustavo Adolfo Infante se pronunció al respecto de este rumor y aseguró haber contactado con la colega periodista que escribió sobre la supuesta condición actual del cantante y quien asegura tiene pruebas.

¿Vicente Fernández tiene muerte cerebral?

Luego de que el hijo del intérprete de "La ley del monte" asegurará que lo publicado por la revista TV Notas es completamente falso y que le exigiera pruebas a la periodista Laura Palmer, por lo que escribió en la edición impresa, la mujer respondió a Fernández Jr.

En una publicación hecha a través de su cuenta de Instagram, la periodista sostuvo que "El Charro de Huentitán"tiene muerte cerebral y presenta úlceras en todo el cuerpo, además de que sus pulmones están por colapsar.

“Sé que a la familia Fernández le incomoda, pero el público quiere la veracidad de la información, un informe médico fehaciente […] Lamento profundamente el diagnóstico médico, todo, todo está sustentado, absolutamente todo", señaló Laura.

¿Mintió sobre la muerte cerebral que padece Vicente Fernández?

En el programa "De primera Mano", Gustavo Adolfo Infante afirmó que habló con Laura Palmer, quien le aseguró tener pruebas de toda la información que divulgó sobre la supuesta muerte cerebral de Vicente Fernández.

"No se echó para atrás, yo hablé con ella y le digo ‘¿Laura qué onda’ y dice ‘Gustavo, yo tengo todas las pruebas’, o sea eso me hace pensar, no me lo dijo ella, que tiene copia del expediente médico [...]", explicó Infante.

Gustavo señaló que los médicos que están a cargo del cantante le indicaron que éste no tiene muerte cerebral, como reiteró Vicente Fernández Jr. a nombre de toda su familia.

“Yo hablé con los médicos y me dicen 'Gustavo, eso no es cierto'. Anoche y hoy en la mañana me dijeron: 'No es cierto, yo te lo digo, tú tienes derecho de picaporte, eso es mentira'. Y le digo: '¿Por qué no salen a decirlo?'. Me dicen: 'No depende de nosotros, depende de la familia, Fernández. Gerardo es el que lleva la batuta y esperaremos indicaciones de Gerardo'", añadió el periodista.

Estable y dependiente de respiración

En el último parte médico oficial se indicó que Vicente Fernández "se encuentra estable, en estado de despierto”, aunque "muy dependiente de ventilación por medio de traqueostomía", debido a que su esfuerzo respiratorio aún es muy débil.

Asimismo se especifica que debido a que ha tenido una progresión lenta, no muestra cambios trascendentes.

