Persigue sus sueños

Participa Nano “El Cenzontle” en cásting musical

Hacerte de un nombre en la música es uno de los sueños más recurrentes y con caminos muy distintos de recorrer y eso es algo que Édgar González Calleros Nano “El Cenzontle” sabe muy bien.

Desde que optó por la música como su método de superación no quita el dedo del renglón para hacer realidad sus ilusiones.

El rapero yucateco figura entre los 12 representantes del Estado que participan en la ronda eliminatoria de “La Academia”.

Además, estrenó el sencillo “DMT”, de su próximo disco “Internacional”. El título no es algo que eligió al azar. En entrevista con el Diario explica que en muchas ocasiones las letras de sus canciones se convierten en realidad.

“Es como un presagio, lo titulo así en espera de cumplir mi objetivo de representar a Yucatán en el mundo con mi música”.

El disco ya cuenta con 10 canciones y el rapero podría agregar dos más antes de lanzarlo para fin de año o principios de 2020.

Se trata de su octavo material de estudio, que realiza bajo su sello VR Music.

Nano “El Cenzontle” ya lanzó el vídeo del primer sencillo que grabó en Sisal y el parque Santa Fe en Caucel. Lo realizó con un equipo nacional para presentar un trabajo más profesional.

“DMT” es un tema romántico en el que colabora con Ah.Kin, un rapero de Cancún, producido por Cazz y Dj Arteck. A pesar de la gran respuesta que tiene su propuesta no todo ha sido fácil debido a un fuerte problema que tuvo en el pasado.

Nano explica que tras la noticia de su pase al cásting de “La Academia” en internet se difundió una nota “muy amarillista”.

“No sé cuál sea el objetivo pero me preocupa. No sé cómo tome la televisora mi pasado, espero que todo se de para bien, tengo muchas ilusiones de ir”, detalló.

El cantante hace referencia a una riña que sucedió en 2008, en la cual dice que injustamente se le acusó de cuatro delitos y fue sentenciado a 16 años de cárcel.

“El agravado nunca me señaló a mi como agresor, y después de estar tres años y medio en el penal me absuelven de todos los delitos y se me queda el de lesiones, que fue el único cierto”, explica.

Aunque estar en el penal durante poco más de tres años es una experiencia muy dura, Nano hizo de la música su terapia de superación y fue ahí donde escribió muchas canciones e incluso se convirtió en el primer yucateco en grabar un disco dentro del penal.

“Cometí un error. Se trata de levantarnos y aprender; yo di lo máximo de mi para levantarme y superarlo”.— Gloria Montero Leal

Firma de autógrafos

Nano “El Cenzontle” invita a una convivencia y firma de autógrafos, mañana lunes 16 de septiembre a las 3 de la tarde en la Plaza Grande.

Una gran experiencia

Sobre el cásting de “La Academia” Nano explicó que fue una experiencia de casi 11 horas en la que hubo más de 900 participantes.