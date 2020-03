Personal de “Batwoman” sufre grave accidente y queda parapléjica

VANCOUVER.— La asistente de producción Amanda Smith, sufrió un aparatoso accidente en el set donde se filmaba la serie Batwoman en Vancouver, y como consecuencia quedó paralizada de la cintura hacia abajo.

La asistente se lesionó con gravedad al ser aplastada por una grúa durante el rodaje de la serie de superhéroes producida por Warner Bros TV.

La mujer de 30 años sufrió lesiones en la columna vertebral y requirió cirugía.

This is an horrendous situation. I don’t normally post fundraising stuff but if you have any money left from toilet paper hoarding maybe you could send it over and help out. If not, no worries but please share: https://t.co/IzYRpsNsxc