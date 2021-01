Pese a que ya enfermó de Covid-19, Omar Chaparro duda sobre la vacuna

El actor ha externado su nulo interés en vacunarse contra la Covid-19, esto pese a que ya estuvo contagiado de coronavirus.

MÉXICO.— Omar Chaparro confesó su inquietud con respecto a la vacuna contra la Covid-19.

Durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reveló que pese a haberse contagiado de esta enfermedad en septiembre del año pasado, aún no está convencido de recibir la dosis para combatir al virus.

A su llegada al aeropuerto de México, un periodista de "Venga la Alegría" lo cuestionó sobre si ya se vacunó contra el coronavirus pues el también actor constantemente viaja entre México y Estados Unidos.

Ante esta pregunta, el comediante aseguró que no se ha vacunado y que por ahora solo debe ser aplicada a los del sector salud.

“Yo no me he puesto la vacuna, ahorita creo que es momento de darle prioridad a las personas que trabajan en el sector salud”, comentó el actor.