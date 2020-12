Pese a rumores, Manzanero sigue estable y muy positivo (Vídeos)

Después de ser hospitalizado por Covid-19 el pasado jueves 17 de diciembre, la salud del compositor Armando Manzanero está estable.

La hija del músico yucateco, María Elena Manzanero, aclaró que en ningún momento su padre se ha visto fatalista ante la enfermedad ni ha buscado compartir su última voluntad, después de que se diera a conocer que el cantante fue intubado por decisión personal.

Lee: Armando Manzanero, con oxígeno asistido, pero no ha sido intubado: hija

Los rumores sobre el estado de ánimo del cantante y músico comenzaron con la aparición de edición de ayer martes de la revista "TvNotas".

En ella venía una nota en la que se relataba que Armando Manzanero reunió a sus seres queridos para solicitarles que "lo dejaran ir".

La publicación entrevistó a una "amiga de Armando Manzanero", quien contó que el músico, angustiado y asustado por tener complicaciones para respirar, se despidió de su esposa e hijos, vía una videollamada.

"No dudó en hablar con ellos rápidamente y decirles cuánto los quiere … además de que les hizo una petición muy especial (…) les pidió que, si se agravaba su estado de salud, no lo intubaran, pues no le gustaría pasar por esa situación", dijo la 'amiga de Armando Manzanero' a 'TvNotas'.