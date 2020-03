Pete Davidson responde con la misma moneda a Ariana Grande

CIUDAD DE MÉXICO.- Pete Davidson utilizó su programa "Pete Davidson: Alive from New York" para hablar de exnovia Ariana Grande, quien en una entrevista dijo que sólo lo había utilizado.

Ariana Grande comentó que su relación con Pete Davidson solo fue una distracción. La artista dijo que atravesaba momentos difíciles, entre ellos la muerte de su expareja Mac Miller y el atentado que sufrió durante un conciertos en Manchester.

En un especial, cuyo contenido difunde Netflix, Davindson no perdió la oportunidad para responder a la cantante y comparó su música con el programa de comedia que él realiza, ya que Ariana Grande usa sus trabajos para hablar un poco acerca de su vida personal.

El actor decidió hablar sobre el tema por un amigo que le dijo que Ariana Grande confesó en una entrevista que no tenía ni idea de quien era Davidson.

No fue un chisme

"No iba a hacer bromas sobre esto, pero luego mi amigo me dijo 'Yo, escuche hace poco que Ariana no tenía idea de quien eras y que sólo salió contigo como una distracción' Así que creo que ahora es un juego limpio".

Y es que lo que le reveló un amigo a Davindson no fue un chisme, Ariana Grande concedió una entrevista a la revista Vogue, en la que dijo que viajó a Nueva York con unas amigas, que le insistían que se divertiría mucho.

La cantante manifestó que sólo estaba de paso por Nueva York cuando conoció a la estrella de "Saturday Night Live".

¿Saca la ropa sucia?

El conductor dijo que le decir: "eso no es justo, estás sacando la ropa sucia' ¿Y ella dónde lo dijo? ¿Con sus amigas de confianza? No, lo dijo para la portada de la revista Vogue. ¿Te imaginas si yo hiciera eso? Mi carrera termina mañana".

Ariana Grande no ha hecho ninguna declaración luego de que su exnovio dijera que ella utiliza su música para sus cosas personas. La relación terminó en 2018 aun con planes de boda.

Luego de que cancelarán su compromiso, la cantante publicó un mensaje diciendo que necesitaba un descanso de la vida pública y pidiendo solo un día para poder descansar. Y aunque Davidson hizo bromas sobre su ruptura, trascendió que estuvo deprimido durante varias semanas.

Síguenos en Google Noticias