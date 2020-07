Pide que se comprenda a Livia Brito

El conflicto con el “paparazzi” puede “tener solución”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, fue cuestionado acerca de la situación legal que atraviesa Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda, quien interpuso una demanda contra la actriz por agresión y robo luego que ella y su novio lo golpearan al tratar de retratarlos en Cancún.

Mayer aseguró que él ofreció apoyo a Ernesto Zepeda para solucionar el problema con Livia Brito, sin embargo considera que los medios y el público han generado una burla ofensiva y excesiva a raíz de este hecho.

“Me parece que está bien que se expresen, pero creo que están haciendo escarnio de la situación, yo estoy de acuerdo en que ningún tipo de violencia es justificada, pero creo que hay que entender también lo que vive la persona del otro lado para poder tomar una decisión de si estuvo bien o mal lo que hizo”, dijo Mayer en conferencia de prensa.

El también productor prefiere no juzgar a la actriz por su acción, debido a que desconoce los detalles de lo sucedido, pero pidió comprensión para ella, pues asegura que ante la situación de inseguridad del país, muchas veces las figuras públicas se sienten amenazadas.

“Yo no puedo decidir porque no soy juez, cada quien tiene su versión, no sé realmente lo que hizo”.