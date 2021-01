Piden cancelar "Hoy" por comentarios sobre el caso de Nath Campos

Numerosos usuarios de redes sociales pidieron cancelar el programa Hoy, de Televisa, después de que sus conductores opinaran sobre el caso de abuso sexual que sufrió la youtuber Nath Campos.

Como se informó en las diversas plataformas de Diario de Yucatán, en un vídeo, la joven denunció una agresión sexual, atribuida a Ricardo González (Rix).

Molestia

Los conductores del programa Hoy, espacio matutino de Televisa, hicieron estallar hoy lunes 25 de enero la indignación en redes sociales por sus comentarios sobre el caso de Nath Campos.

*Arath de la Torre*: “Esto puede detonar que te puedan denunciar por una borrachera de hace 12 años”

*Martha Figueroa*:¿Porque tienen que tomar hasta perderse?

*Andrea Legarreta*:¿Porque seguía trabajando con él?

Los reproches son para *Nath Campos*, NADA para el abusador😡 pic.twitter.com/1QBjnaZQQ8 — Nubia❤️ (@NubiaArizaga) January 25, 2021

La youtuber mexicana denunció el viernes pasado al influencer Rix por abusar sexualmente de ella hace varios años.

La versión

Según contó la joven en un vídeo de 47 minutos, la agresión ocurrió una noche en la que había tomado mucho. Por su estado, unos amigos se ofrecieron a acompañarla hasta su casa: “Lo siguiente que recuerdo es ver a Rix haciéndome cosas mientras dormía”.

Hoy lunes, Martha Figueroa, Andrea Legarreta y Arath de la Torre se pronunciaron sobre el asunto en el foro de Hoy, donde lamentaron el comportamiento de la youtuber, y la acusaron de haber bebido demasiado.

Revictimización

Durante la emisión en vivo, la conductora peruana explicó que conoce a la influencer desde que era pequeña. Aunque dudó que pudiera inventar una acusación tan grave, opinó que Nath fue irresponsable por beber de ese modo.

“El tema sería... ¿por qué tienen que tomar hasta ahogarse, y no se acuerden qué paso, o qué permitieron y qué no?”, agregó Martha Figueroa.

Se investigue

Arath de la Torre, por su parte, pidió que se llegue hasta el fondo del asunto, porque podría provocar que “cualquier persona” te denuncie por “algo” que ocurrió bajo los efectos del alcohol.

“¿Por qué tienen que tomar hasta ahogarse?”: indignación por comentarios de Martha Figueroa y Andrea Legarreta sobre la denuncia de acoso de Nath Campos https://t.co/7j3waG3Mgh — Infobae México (@infobaemexico) January 25, 2021

Extraña actitud

Para Andrea Legarreta, sin embargo, esta actitud de Nath es extraña y crea confusión sobre lo que realmente pasó.

Después de que Nath Campos expusiera el caso de abuso sexual que sufrió, en redes sociales han habido comentarios que la revictimizan...https://t.co/NLEfF4eNym — Cultura Colectiva (@CulturaColectiv) January 25, 2021

“Lo que luego saca un poquito más de onda es que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas".

“Con diferentes personas que denuncian, pero siguen teniendo una relación cercana, esto confunde un poco. Yo no digo que no pueda ser, yo no estuve ahí, yo no sé nada. Ni sí, ni no, lo que digo es que eso confunde un poco”, apuntó Andrea.

Con información de redes sociales e infobae.com