El hijo de Mayer y Bárbara Mori compartió un vídeo en el que dijo que odia todo lo que tenga que ver con "Rebelde", fans piden que lo saquen de la producción.

MÉXICO.— Sergio Mayer Mori, uno de los próximos protagonistas del remake de "Rebelde", proyecto de Netflix que se inspira de la telenovela juvenil del 2004, confesó a través de un vídeo compartido en redes sociales que odia los temas del grupo musical que se derivó del melodrama.

Esta confesión desató el enojo de muchos de los fans, quienes en redes sociales piden que lo saquen de la nueva trama.

Pobre chavo, el único talento que tiene lo lleva en el apellido. Ojalá y @NetflixLAT se ponga las pilas y vea que tanto apoyo tienen por parte de los mismos actores en ese “coso” … — Symboliclob 🇲🇽 (@symboliclob) May 24, 2021

Le gusta cantar, pero no las canciones de RBD

El actor se sinceró luego de que, mientras entonaba clásicos del pop moderno, como "Aléjate de mí" de Camila, varios de sus seguidores le pidieron que cantara algo de RBD. Ante esto, el hijo de Bárbara Mori respondió con una negativo y explicó por qué no lo haría.

"Piden muchas de RBD y les voy a decir algo: sí estoy haciendo el proyecto, sí estoy haciendo RBD, sí las tengo que cantar por contrato, pero odio RBD, esa es la realidad, no me gustan las canciones, nunca vi el coso este (la telenovela)", dijo el joven de 23 años.

Pa' empezar quien demonios es Sergio Mayer Mori y porque no está limpiando mi casa? digo si tanto le caga RBD ¿Porque sigue ahí? A perdón ya se el dinero típico 🙄#SergioMoriFueraDeRebelde https://t.co/pTVAn7VCSR — 𝓜𝓲𝓬𝓱𝓮𝓵𝓵𝓮 𝓥𝓮𝓵𝓪𝔃𝓺𝓾𝓮𝔃 ♣️ (@cacher_mex04) May 24, 2021

En el mismo en vivo la modelo Raquel Chaves, novia de Sergio, trato de justificarlo diciendo: "Yo la verdad sí vi Rebelde y fui al concierto que dieron en Cancún, me encantaba, de hecho me llevó mi hermana con su novio y yo era la más feliz y sí me gustaba mucho, pero Sergio nunca lo vio y nunca le gusto y se puede respetar. Hoy en día está haciéndolo pues porque es una oportunidad padre", señaló la joven

Tras esta aclaración, la polémica se desató en Twitter, pues más de un fan de RBD argumentó que si Mayer no está feliz con su participación, se retire. Algunos incluso etiquetaron a la plataforma para que lo despidan. Hasta el momento Netflix no se ha pronunciado al respecto.

Perdón pero si @NetflixLAT cree que va a lograr esto con el idiota de Sergio Mayer Mori JAJAJAJAJA permítanme reírme y vomitarme en su cara. #NoQueremosASergioEnRebelde #SergioMoriFueraDeRebelde #RBD #rebelde https://t.co/9v2YlMg96a — Ale Lugo (@aleeplgo) May 24, 2021

Cabe destacar que cuando se dio la noticia del remake de "Rebelde" marzo del 2021, varios actores compartieron en sus redes sociales la publicación hecha por Netflix, pero Mayer Mori no.

