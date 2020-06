"Pido disculpas por cualquier daño causado: Lea Michele

LOS ÁNGELES.— Lea Michele, conocida por la serie "Glee", se ha disculpado después de que una compañera de reparto asegurara que había recibido "microagresiones traumáticas" de su parte.

George Floyd did not deserve this. This was not an isolated incident and it must end. #BlackLivesMatter

Michele publicó una larga reflexión al respecto en su perfil oficial de Instagram y lamentó "cualquier daño causado" a la actriz afroamericana Samantha Ware.

Y continúo diciendo:

"Lo que importa es que claramente actué de maneras que hicieron daño a otras personas", agregó.

"Ya fuera por mi posición y perspectiva privilegiadas lo que causó el ser percibida como insensible o inapropiada en ocasiones, o simplemente por mi inmadurez o por ser innecesariamente difícil, pido disculpas por mi comportamiento y por cualquier daño causado", continuó la intérprete.

La polémica inició cuando Samantha Ware respondió a un tuit de Lea Michele, en el que publicó un mensaje sobre la muerte del afroamericano George Floyd con la etiqueta #BlackLivesMatter (las vidas de los afroamericanos importan).

"¿Te acuerdas cuando convertiste mi primer papel en televisión en un verdadero infierno? Porque yo no lo olvidaré. Creo que dijiste a todos que, si pudieras, te cagarías en mi peluca (afro), entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron dudar si quería una carrera en Hollywood", afirmó Ware en Twitter.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA