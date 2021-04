Pierre Angelo, de vuelta a su origen en “La Parodia”

Pierre Angelo, famoso por programas como “La familia P. Luche” y “El privilegio de mandar”, es una de las caras principales de la nueva temporada de “La Parodia” que, asegura, con acento yucateco, nadie se debe perder porque “es una bomba”.

En el programa, que se estrenó en marzo por Las Estrellas (Televisa), el actor comparte créditos con Eduardo España, Reynaldo Rossano, Claudio Herrera, Christina Ahumada, Hugo Alcántara, José Eduardo Derbez, Yekaterina Kiev, Alfonso Villalpando, Fernanda Ostos, Herson Andrade, Tamara Henaine, Juan Frese y Maca Carredo.

“Estoy muy contento de colaborar con un equipo de maravillosos compañeros desde el productor Reynaldo López, con el que tengo una bonita amistad hasta con los escritores como César González ‘El Pollo’ con quien después de 35 años me vuelvo a reencontrar”, dice en entrevista con el Diario.

Añade que se trata de un grupo muy versátil y que compartir con todos ellos es un privilegio enorme.

“Me siento bendecido, no nada más de tener el trabajo sino de estar con los compañeros idóneos”.

Y es que, dice, el objetivo es que la gente se ría, la pase bien y se vaya a dormir con una sonrisa. Con más de 35 años de trayectoria (debutó en los años 80 en el programa “Chiquilladas”), Pierre Angelo asegura que entre todos existe un espíritu de colaboración y de hacer el programa de una manera colectiva sin que se anden peleando por personajes, créditos o protagonismos”.

En su caso le toca interpretar a personajes como Maradona y Tony Stark.

“Cada día nos toca hacer algo distinto”, explica el actor, quien también encarna a Marcelo Ebrard.

Ebrard, de hecho, es uno de los personajes al que más cariño le tiene pero el que más le divierte es el de Enrique Peña Nieto.

“Para llegar a la presidencia no es tan tonto y torpe como la gente piensa, el personaje tiene momentos de humor involuntario”.

Sin embargo, ni uno ni otro son los más complicados.

Los complicados, asegura, son los que llevan mucha caracterización o que no tienen mucho rasgo, es decir, personajes que apenas están surgiendo.

“Pero difícil creo que no; me cuesta más trabajo crear un personaje para una telenovela donde sí lo tengo que pensar duro, pero hacer caricatura de un personaje me divierte y eso es como el secreto, divertirse, como hacía en la escuela cuando imitaba a los maestros”.

El actor considera que en Yucatán hay unos talentos increíbles.

“Pierre David, un gran comediante. No se diga de Carlos Loret… Tienen un estado maravilloso y con una gastronomía increíble. ¡Que viva Yucatán!”.— Iván Canul EK

De un vistazo

En Las Estrellas

Pierre Angelo invita a los yucatecos a no perderse el programa donde también está el personaje de Armando Manzanero que interpreta Eduardo España. “La Parodia” se transmite por Las Estrellas.